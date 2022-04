Innenstadt

Ronald Rosenkranz ist gebürtiger Potsdamer, Jahrgang 1973, Kindheit in der Jägerallee. Seit 1981 aufgewachsen in Waldstadt II am Caputher Heuweg, der „einzigen Straße in dem Viertel, die schon im Osten diesen Namen hatte“, wie er sagt: „Unser Leben hat sich draußen abgespielt. Wir hatten die Wälder ja noch direkt vor der Haustür und miterlebt, wie alles ringsum aufgebaut wurde.“

Aufgewachsen mit „Die Söhne der Großen Bärin“

Rosenkranz war eine Leseratte, mochte Indianerromane wie „Die Söhne der Großen Bärin“ von Liselotte Welskopf-Henrich und Krimis. Zum Bibliothekar sei er trotzdem nur zufällig geworden, über eine Lehrstelle in der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek (WAB) am Platz der Einheit. „Im September 1989 habe ich dort angefangen. Es war das erste Mal, dass ich aus der Waldstadt rauskam.“

Ihre theoretische Ausbildung hatten sie in Sondershausen in Thüringen „in einem Schloss“, das Rosenkranz in der Rückschau mit Hogwards vergleicht, der Zauberschule von Harry Potter. Die Maueröffnung war von dort aus noch unwirklicher, als sie vielen im ersten Moment ohnehin erschien. Einer sei in den Raum gekommen und habe gesagt: „Habt ihr schon gehört, die Grenze ist offen.“ Sie hätten abgewunken, keiner habe das geglaubt.

Potsdams Bibliothek mit vielen Zweigstellen

An der Ausbildung änderte sich nicht viel. Er pendelte weiter zwischen Thüringen und Potsdam, arbeitete am Platz der Einheit und in einigen der vielen Zweigstellen, die die Bibliothek damals betrieb. Filialen hatte die Bücherei etwa in Potsdam-West, am Schlaatz, in Babelsberg, später in Drewitz und im Kirchsteigfeld. Geblieben sind die Zweigbibliotheken Am Stern und in der Waldstadt.

Nach der Lehre 1991 begann Ronald Rosenkranz in der Mahnstelle. Lochkarte und Mikrofilm waren die wichtigsten Handwerkszeuge. Wenig später kamen die ersten Computer. 1992 wurde die Leihbücherei als Stadt- und Landesbibliothek neu organisiert. Rosenkranz wechselte zur Magazinausleihe.

Buchbestellungen mit der Rohrpost

Das Magazin genannte Lager befand sich über dem Freihandbereich: „Die Bestellungen gingen per Rohrpost nach oben, die Bücher kamen mit dem Lastenaufzug herunter.“

2004 schließlich kam er in die Fernleihe und wurde Teil des bundesweiten Netzwerkes von Bibliotheken, die sich bei Benutzeranfragen bedarfsweise gegenseitig aushelfen. Gefragt sei in der Fernleihe aus Potsdam besonders Spezialliteratur etwa aus der landeskundlichen Abteilung Brandenburgica.

Aber eigentlich, sagt der Bibliothekar, werde „auch in der Fernleihe alles bedient. An einem Tag wollte eine Bibliothek ein Buch über die Armee Friedrichs des Großen haben und eine andere ein Bilderbuch über Disneys Märchenprinzessinnen für die erste oder zweite Klasse. Das eine war für eine Universität und das andere für eine Stadtbibliothek. Nun raten Sie mal, welche Bibliothek welches Buch haben wollte. Das Ergebnis haben wir damals anonymisiert auf Facebook gepostet.“

Bibliothek sollte zum Rechenzentrum

Rosenkranz erlebte langwierige Zukunftsdebatten: „Anfang der 1990er Jahre hatte es den Plan gegeben, die Bibliothek zum Rechenzentrum zu verlegen und an ihrer Stelle ein Warenhaus zu errichten. Das hatte uns sehr gestört.“

In den 2000er Jahren aber wurde die Situation existenziell: „Man hatte jahrelang nichts gemacht an der Bibliothek, sie war genauso heruntergekommen wie die Fachhochschule nebenan. Man merkte halt, dass die Fenster klemmten, die Rahmen verzogen waren, dass nur das Nötigste gemacht worden war.“

Hinzu kamen Kürzungen der Landeszuschüsse. Rosenkranz erinnert sich an eine Protestaktion, bei der sie das Treppenhaus mit den Titelseiten all der wissenschaftlichen Zeitschriften verhängten, die nun nicht mehr finanzierbar waren: „Viele davon – auch aus dem Westen – hatten wir schon seit DDR-Zeiten.“

Potsdams Bibliothek steht der Stadt im Weg

Der Beschluss zur Sanierung des Hauses wurde bis kurz vor dem Komplettumbau immer wieder in Frage gestellt. Hauptgrund: Der Bau stand der geplanten Rekonstruktion historischer Straßenzüge im Weg. Der damalige Baudezernent Matthias Klipp (Grüne) warb bis kurz vor Ultimo für eine erneute Standortsuche, eine unter ihm verfolgte Variante war der Umzug in Räume am Hauptbahnhof.

Barbara Kuster von „Mitteschön“ stellte schließlich in einer Podiumsrunde „Potsdam im Dialog“ Ende 2009 im Alten Rathaus den Bedarf gleich ganz in Frage mit der Feststellung: „Die Leute, die noch ein Buch lesen, die sterben aus.“ Sie bekam Buh-Rufe.

Umzug in die alte Fachhochschule

Für die Zeit des Umbaus von 2010 bis 2013 zogen sie mit provisorischem Mobiliar in die Turnhalle der mittlerweile abgerissenen Fachhochschule an den Alten Markt um: „Da hat man den Landtagsneubau aus der ersten Reihe mitverfolgen können, der ein halbes Jahr nach uns eröffnet worden ist.“

Der Bibliothekar erinnert sich an die scheppernden Regale, als nebenan die Pfähle für die Gründung in den Boden gerammt wurden: „Die Baustelle war ja in unmittelbarer Nähe. Die Vibration hat man natürlich voll gespürt.“

Die Bibliothek am Platz der Einheit war nach dem Umbau völlig verändert. Vom DDR-Bau waren nur Stützen und Deckenplatten geblieben: „In der ersten Zeit habe ich immer wieder überlegt, wo stehe ich gerade und was war früher an der Stelle? Aber das hat sich jetzt natürlich gelegt.“

„Stadtumbau mit Hauen und Brechen“

Das Gebäude war großzügiger und heller. Ein Teil des Magazins musste allerdings nach Groß Glienicke verlagert werden, weil das Haus eine Etage für andere Nutzer abgeben musste, um die Finanzierung des Umbaus zu sichern, wie es hieß. Dort im Obergeschoss arbeitet jetzt der Verein Pro Wissen.

Den Umbau der Innenstadt sieht Rosenkranz kritisch: „Diese Veränderung des Ortes ist nicht so meins. Dieser komplette Stadtumbau mit Hauen und Brechen. Eine ordentliche Sanierung wie im Holländischen Viertel – das ist okay. Aber dass man alles abreißt um wieder aufzubauen wie zu Kaisers Zeiten, da bin ich kein Freund von.“

Allerdings sei es nicht so, dass er mit der neu gestalteten Innenstadt permanent hadert: „Nein. Ein Potsdamer gewöhnt sich an alles.“

Von Volker Oelschläger