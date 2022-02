Potsdam

Manchmal hängt Katja Zinsmeisters Gesicht wirklich in der ganzen Stadt. Die Theaterschauspielerin ist es gewöhnt, sich selbst auf Plakaten zu sehen. „Ab und an ist das schon schräg. Aber die Fotos sind ja überhöht, sie sind sehr künstlerisch und Passanten bringen das gar nicht mit meinem echten Gesicht in Verbindung“, sagt sie, „Außerdem mochte ich zum Beispiel das Bild, das dann wegen der Corona-Unterbrechung sehr lange hing, wirklich gern.“

Leben und arbeiten in Potsdam

Ursprünglich stammt Katja Zinsmeister (48) aus Baden-Württemberg. Bei einer Schulaufführung entdeckte sie ihre große Leidenschaft, das Schauspiel – und sie hörte einfach nicht mehr damit auf. Das Studium absolvierte sie an der renommierten Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“, war festes Ensemblemitglied in Bremen und Aachen und ist seit nunmehr vier Jahren am Potsdamer Hans-Otto-Theater engagiert. „Es war mir wichtig, auch hier in der Stadt zu leben“, sagt die Schauspielerin. Mit ihrem Mann und der zehn Jahre alten Tochter wohnt sie in der Innenstadt, „denn kurze Wege bedeuten für mich einfach Lebensqualität.“ Zeit mit den Liebsten, mit der Tochter: Katja Zinsmeister sagt über sich selbst, sie sei „vor allem Familienmensch. Mein Leben hat sich komplett verändert, seit ich Mutter bin.“

Und zwar privat ebenso wie beruflich. Viele Schauspielerinnen klagen, nach dem 40. Geburtstag würden die Rollenangebote spürbar nachlassen. „Das ist besonders in Film und Fernsehen ein sehr reales Problem“, weiß auch Katja Zinsmeister, „und mir wurde immer gesagt, das sei auch am Theater so.“ Doch die eigene Erfahrung ist eine andere. „Ich spiele, ich muss es so sagen, so tolle Rollen“, sagt sie lachend. „Auch im Ensemble ist das insgesamt so. Wir sind drei Schauspielerinnen in einem ähnlichen Alter, wir haben alle gut zu tun und kommen da in keinerlei Konkurrenzsituation.“

„Wir können alles spielen“

Das liegt, glaubt Katja Zinsmeister, zum einem am HOT-Ensemble selbst. „Das ist in Potsdam wirklich besonders, es ist hier unglaublich kollegial, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt.“ Aber auch der Blick des Theaters insgesamt habe sich gewandelt – und die Interpretationsspielräume seien andere als auf Leinwand oder Bildschirm.

Katja Zinsmeister als Anna Quangel in „Jeder stirbt für sich allein“. Quelle: Thomas M. Jauk/HOT

„Wir können alles spielen. Wir können als Frauen auch Männer spielen“, sagt die 48-Jährige, „weil die Flexibilität auf der Bühne einfach eine andere ist.“ Und schließlich ist es auch das eigene Berufsverständnis, das sich für Katja Zinsmeister verändert hat. „Mein Bedürfnis ist nicht mehr, dem Bild einer bestimmten Figur hinterherzurennen, wie es mir früher vielleicht manchmal passiert ist. Heute versuche ich ehrlicher, selbstbewusster und moderner zu erfinden und zu erzählen.“

Kein Alltag im Schauspielerinnenleben

Mit der wachsenden Erfahrung schwindet zugleich das Lampenfieber. „Damit habe ich als junge Schauspielerin sehr gekämpft“, gibt Katja Zinsmeister zu. Noch heute gebe es Premieren, nach denen sie unzufrieden sei – eben weil das Lampenfieber so stark ist. Die Zuschauer merkten das gar nicht. „Aber für mich macht es einen Unterschied. Wenn ich den Schalter umgelegt kriege, ist die Premiere für mich gleich noch viel schöner.“

Einen echten Alltag hat Katja Zinsmeister in ihrem Beruf nicht. „Es hängt immer von den Vorstellungen ab“, sagt sie. In der aktuellen Produktion „Good. Better. Greta. oder Wer, wenn nicht wir?“ unterliege vieles den Corona-Maßnahmen. „Ich schminke mich schnell selbst, wir arbeiten in kleinen Gruppen, statt alle zusammen“, erklärt die Schauspielerin. „Letztlich habe ich in diesem Stück so eine Art kleine Kapsel zu spielen, die ich gut vorbereiten kann und eine halbe Stunde nach Spielbeginn gehe ich auf die Bühne.“ Andere Stücke wie Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ hingegen bedeuten für Katja Zinsmeister, mindestens zwei Stunden vor Spielbeginn am Theater zu sein. „Ich muss lange in die Maske und brauche dann wirklich Ruhe und Konzentration, um alles noch einmal durchzugehen“, sagt sie. „Ich habe also insgesamt keine immer gleichen Abläufe, sondern für jedes einzelne Stück mein eingespieltes Vorgehen.“

Katja Zinsmeister fühlt sich wohl am Hans-Otto-Theater. „Und das, wo doch oft so über die Stadttheater gelästert wird. Das stört mich“, sagt sie. Immer wieder würden Bühnen fernab der Metropolen nicht ganz ernst genommen – dabei sei die Kulturarbeit genau dieser Theater so wichtig. „Ich liebe genau das“, sagt Katja Zinsmeister, „diese Breite, diese Begegnungen, die Vielfalt der Aufgaben.“ Schülergruppen im Zuschauerraum, Lesungen für ein betagteres Publikum: „Wir machen Denkräume auf und wir schaffen auch Zugänge zu Kultur, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte“, sagt Katja Zinsmeister. „Gerade die Pandemie mit all ihren Einschränkungen zeigt mir, wie wichtig das ist und bleibt.“

Info: Katja Zinsmeister können Sie wieder am 26. Februar in „Die Stützen der Gesellschaft“ im Großen Haus des Hans-Otto-Theaters sehen.

