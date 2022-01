Innenstadt

Thomas Wernicke ist Historiker – und er hat selbst Geschichte gemacht. Von 1979 bis 1999 arbeitete er im Potsdam-Museum, zuletzt als Chef der Abteilung Stadtgeschichte. Dann wurde er von der Stadt als Sonderbeauftragter in das neue Haus der Brandenburgischen Geschichte (HBPG) abgeordnet.

Bis zuletzt bekam er als Ausstellungsleiter des Landesmuseums sein Geld aus dem Rathaus. „Das ist einmalig“, sagt Wernicke, „mein persönlicher Coup. Da arbeitet einer 22 Jahre, der gar nicht dort angestellt ist.“

Der Nachlass der Staatssicherheit

Am Dienstag hatte der 64-Jährige seinen letzten Arbeitstag. Rückblickend sagt er: „Mein großes Glück ist ja, dass alles so fließend war. Es war mein Beruf, ich habe in Potsdam gelebt, ich bin Potsdamer gewesen, ich war auch in der berühmten Phase dieser zwei Jahre von 1989 bis 1991 in der Politik. Es war alles eins.“

Im Herbst 1989 kam Thomas Wernicke zum Neuen Forum, der bekanntesten und größten Bürgerrechtsbewegung in der späten DDR.

Als Historiker wurde der Museologe in eine Arbeitsgruppe gewählt, die Tabuthemen wie die Sprengung der Garnisonkirche und die Flächenabrisse in der historischen Potsdamer Innenstadt aufarbeiten sollte. So geriet er an den Nachlass der Staatssicherheit.

„Mit tschekistischem Gruß“

Im April 1990 wurde ihm gemeinsam mit Reinhard Meinel über eine Sondervollmacht des Runden Tisches Zutritt zum Archiv der Stasi-Bezirksverwaltung in Bornim gewährt.

Zehn Tage hatten sie Zeit für ihre Recherche: „Wir wollten das Jahr 1989, die Ereignisse und die Potsdamer Bürgerbewegung aus Sicht der Staatssicherheit widerspiegeln lassen. Man war ja damals der Überzeugung, dass die wichtigsten Informationen dort zu finden sein würden.“

Das Buch „Mit tschekistischem Gruß“ erschien am 2. Oktober 1990, dem letzten Tag der DDR. Es ist bis heute als grundlegend für die Sicht auf die Ereignisse der Wende 1989 in Potsdam. Der Titel zitiert eine vom SED-Bezirkschef Günter Jahn in Anlehnung an den sowjetischen Geheimdienst Tscheka gern verwendete Abschiedsformel.

Kampf um die historische Innenstadt

Nach der ersten freien Kommunalwahl vom 6. Mai 1990 wurde Thomas Wernicke Vorsitzender der Fraktion Neues Forum/Argus im Potsdamer Rathaus. Die Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung (Argus) hatte gegen den drohenden Flächenabriss rings um die Gutenbergstraße angekämpft und noch vor dem Mauerfall einen Abrissstopp erzwungen.

Im Oktober 1990 verabschiedeten die Stadtverordneten in einem zweiten Schritt den bis heute nachwirkenden Beschluss zur „behutsamen Wiederannäherung an das charakteristische, historisch gewachsene Stadtbild“.

Ein Jahr später legte Thomas Wernicke sein Mandat nieder: „Es war ein permanenter Ausnahmezustand. Denn gearbeitet habe ich auch noch. Mein zweites Fernstudium lief weiter. Familie hatte ich mit zwei Kindern.“ Unvergessen der Hauptausschuss, zu dem sein Sohn unterm Tisch mit einem Auto spielte, weil es keine Alternative gab: „Ich war physisch kaputt.“

Marksteine und ein seltenes Exponat

Gefragt nach seinem wichtigsten Ausstellungsprojekt, nennt er die „Marksteine“-Eröffnungsausstellung im neuen Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Fast 20 Jahre später folgte wie ein Echo der eigenen Vergangenheit ein seltenes Exponat aus der unmittelbaren Vorwendezeit.

„Suchet der Stadt Bestes“ war der Titel einer Dokumentation zur drohenden Zerstörung der Zweiten Barocken Stadterweiterung, die im Spätsommer 1989 unter dem schützenden Dach der Nikolaikirche gezeigt worden war.

Thomas Wernicke präsentierte die Tafeln im Frühjahr 2019 im HBPG: „Das war noch mal dieses“, sagt er, „was meine Arbeit ausmacht. Man kannte die Leute, man hat die Dinge selbst erlebt. Potsdam war mein Beruf – Mensch, was ist das für ein Privileg!“

Spendensammlung für ein Cello

Zum Ausstand aus dem Berufsleben hat er mit Erfolg eine Spendenaktion für ein Sieben-Achtel-Cello für die Potsdamer Musikschule gestartet. Weil so ein Instrument dort für den Unterricht benötigt wird.

Auch als Reminiszenz an das städtische Musikleben unter Friedrich Wilhelm II. (1744-1797), der, selbst begnadeter Cellist, als Kronprinz am Neuen Markt wohnte. Der Monarch ist für Wernicke ein Sinnbild für die Ambivalenz preußischer Geschichte: „Sie ist janusköpfig. Aber sie ist nicht nur böse.“

Für den aktuelle Stadtverordneten-Antrag auf posthume Aberkennung der Ehrenbürgerschaft für den Preußengeneral Friedrich von Wrangel analog zur Aberkennung der Ehrenbürgerschaft für mehrere NS-Kriegsverbrecher und Hindenburg hat er kein Verständnis: „Was soll das bringen, in der Rückschau alle möglichen Leute zu kleinen Hitlers zu machen?“

„Jetzt kommen die Nachgeborenen“

Potsdam bleibt sein Lebensthema – in der Studiengemeinschaft Sanssouci. In der Volkshochschule. Im Verein Erinnerungsorte Potsdamer Grenze, der sich für den Erhalt letzter Reste der DDR-Grenzanlagen engagiert, damit die Erinnerung nicht vollends schwindet: „Auch meine Generation an der Universität wird gehen. Und dann ist auch dieser Anker in die DDR weg. Jetzt kommen tatsächlich die Nachgeborenen, die keine Erwachsenen-Erinnerung mehr an dieses Dreibuchstabenland haben.

Von Volker Oelschläger