Stadthaus wird bis 2023 denkmalgerecht saniert

Innenstadt

Die grundlegende Sanierung des Stadthauses in der Friedrich-Ebert-Straße geht weiter. Nachdem in einem ersten Bauabschnitt seit 2015 Teile erneuert wurden, hat die Stadt nun die Planung der restlichen Maßnahme ausgeschrieben. Ab März 2020 geht es demnach los. Bis zum August 2023 soll das gesamte Haus denkmalgerecht instandgesetzt sein.

37 Millionen Euro werden insgesamt in das Stadthaus investiert

Dafür plant die Stadt Baukosten von rund 25,7 Millionen Euro ein, wie aus einer Kostenschätzung der Stadt hervorgeht. Zusammen mit den bereits verbauten elf Millionen Euro wird die Generalsanierung des Stadthauses damit voraussichtlich 37 Millionen Euro kosten, wie der Kommunale Immobilienservice (Kis) auf MAZ-Anfrage bestätigt.

Brandschutz, Barrierefreiheit und Sicherung historischer Details

Alle Fassaden, Fenster und Türen sowie Flure werden saniert. Auch die Kuppeln werden instandgesetzt. Die Modernisierung des Brandschutzes und die barrierefreie Erschließung gehören zu den maßgeblichen Zielen der Sanierung.

„Als größte Herausforderung wird die Erfüllung der denkmalspezifischen Auflagen und gleichzeitig die Einhaltung der bauordnungs- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften gesehen“, sagte ein Rathaussprecher auf Anfrage.

So sollen der Plenarsaal und der Gelbe Salon so erneuert werden, dass sie den Anforderungen an den Brandschutz und an die Verwaltungstechnik entsprechen, zugleich aber historische Details erhalten werden. Auch das Haupttreppenhaus wird behutsam und denkmalgerecht aufgearbeitet.

Die großen Innenhöfe, die teils als Parkplätze dienen, sollen in den „ursprünglich zur Errichtungszeit des Rathauses vorhandenen Zustand“ versetzt werden, wobei keine Details genannt wurden. Das alles muss das nun gesuchte Planungsbüro bei laufendem Betrieb und abschnittsweise durchführen.

Gebäude wurde 1907 errichtet und dient seit 1953 der Potsdamer Verwaltung

Das Stadthaus wurde bis 1907 als Regierungssitz für die preußische Provinz Brandenburg errichtet. Seit 1953 dient es der Stadtverwaltung als Sitz. Der Campus der Verwaltung ist allerdings deutlich größer und birgt weitere Herausforderungen.

Die rund 2400 Mitarbeiter der Verwaltung sind trotz des langfristigen Ziels, alles auf dem Campus zwischen Hegelallee, Jägerallee und Friedrich-Ebert-Straße zu vereinen, auf immer mehr Standorte verteilt.

So sitzt das Grünflächenamt mittlerweile in den Bahnhofspassagen. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie sitzt in der Behlertstraße am Palais Lichtenau. Teile des Sozialbereichs müssen ebenfalls weg vom Campus ziehen, damit eine marode DDR-Platte an der Jägerallee abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden kann.

Unerwartete Schäden durch Starkregen

Zudem kommen unerwartete Schäden dazu. So musste das kleine Haus 20 nach mehreren Starkregenereignissen im Sommer kurzerhand aufgegeben werden. Der dreigeschossige Plattenbau neben dem Stadthaus wurde vom Bereich Zentrale Verwaltung genutzt, war aber wegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung nicht mehr nutzbar. Die Mitarbeiter mussten ins Stadthaus umziehen.

Dort sind die Räume allerdings auch knapp. Durch den Starkregen Anfang Juni wurde das Kellergeschoss des Stadthauses überflutet. Die dort bereits sanierten Büroräume wurden unbenutzbar, weil der Boden erneuert werden muss.

Von Peter Degener