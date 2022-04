Innenstadt

Die Rückkehr des Potsdamer Stadtkanals rückt einen kleinen Schritt näher. Am Montag haben Studierende der Fachhochschule Potsdam (FHP) unter Anleitung von Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern sowie einer Künstlerin mit einer Ideenwerkstatt für den Verlauf des Kanals zwischen Platz der Einheit und der Berliner Straße begonnen.

Ideenwerkstatt für den Potsdamer Stadtkanal mit Architekturstudenten

„Der Ort ist für mich ein Niemandsland, eine Aussparung im Stadtraum“, sagte der Architekt Georg Marfels, der eine Gruppe der insgesamt 16 Studierenden anleiten wird, beim Auftakt im Potsdam-Museum. In der Straße Am Kanal prallen mit der historischen Nordseite und dem nach dem Krieg errichteten Viertel an der Burgstraße zwei Welten und Zeiten aufeinander, so Marfels.

Wie kann man den 50 Meter breiten Streifen mit Parkplätzen, Hauptstraße und einer vernachlässigten Ladenzeile wiederbeleben? Die Antwort darauf soll nicht allein eine mögliche Rekonstruktion des historischen Kanals sein, die auf lange Zeit mangels Finanzierung nicht absehbar ist. Bis es vielleicht soweit ist, soll aber das Potenzial dieses Bereichs ausgeschöpft werden.

Der Architekt Georg Marfels betreut eine Studierendegruppe bei der Ideenwerkstatt zur Zukunft des Potsdamer Stadtkanals. Quelle: Peter Degener

„Die Studenten können viel freier nachdenken als jemand, der sofort alle Konsequenzen im Hinterkopf hat. Sie können Impulse setzen“, sagt Marfels. Auch Carsten Hagenau, der die Ideenwerkstatt organisiert, setzt auf Offenheit: „Die Schranken, die wir im Kopf haben, sollen Sie sich gar nicht aneignen. Seien sie mutig, seien Sie frei, seien Sie fantasievoll“, erklärte er zu Beginn des Workshops.

Mit der studentischen Ideenwerkstatt greifen die Stadt Potsdam und der Entwicklungsträger auf ein bewährtes Format zurück: Schon bei den Projekten Gartenstadt Drewitz, am Luftschiffhafen sowie für das Umfeld des Baggersees am Stern gab es eine solche Ideensammlung mit der FHP. Die vier Teams werden dazu im Laufe der nächsten zehn Wochen mit Fachleuten ins Gespräch kommen, etwa Wasserbauingenieuren und Denkmalpflegern. Mitte Juni sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

Andere Städte haben mehr Aufenthaltsqualität an ihren Gewässern

Doch was sagen die Studenten selbst? „Ich lebe seit drei Jahren in Potsdam und das ist eine Chance, der Stadt noch einmal etwas zurückzugeben“, meint die Studentin Sarah Gottschalk, die aus Halle/Saale stammt. „Der Kanal spielt bislang keine Rolle. Man hält sich dort kaum auf, obwohl das so viel Potenzial hat. In anderen Städten haben Ufer eine hohe Aufenthaltsqualität und das ist hier nicht so. Es ist unsere Aufgabe, das zu ändern“, sagt sie.

„Diese Allee kann mit Wasser für die Zukunft neu entwickelt werden und zugleich geht es um etwas Historisches. Das finde ich interessant“, sagt Hassan Ziwani, Architekturstudent aus Syrien. Seine Kommilitonin Maria Tsorn aus Russland reizt ebenfalls die Verbindung von Städtebau, Denkmalpflege und Wasser in der Stadt. Konkrete Ideen haben die Studierenden noch nicht: „Wir stehen noch am Anfang, aber deshalb sind wir ja hier“, sagt Ziwani. Sie sollen beantworten, wozu der öffentliche Raum dort dienen kann und welche Aktivitäten sich Potsdamer und Touristen dort wünschen. „Durch welche Attraktionen wird der Kanal zu einem Ort, den man besuchen und gesehen haben muss?“, heißt es im Konzept der Ideenwerkstatt.

Im historischen Verlauf des Kanals stehen heute größtenteils parkende Autos. Quelle: Peter Degener

Bodendenkmal darf nicht zerstört werden – Rekonstruktion soll nicht verbaut werden

Es gibt allerdings auch Schranken, die beachtet werden müssen. In ihrer Aufgabenstellung heißt es zunächst: „Ausdrücklich ist die Interpretation und Weiterentwicklung des Motivs Stadtkanal gewünscht, auch als Alternative zu dessen denkmalgerechter Wiederherstellung.“ Aber weiter heißt es: „Bei der Planung ist zu beachten, dass die unter der Erde liegenden Reste des Kanals unter Denkmalschutz stehen. Eine Veränderung oder Zerstörung ist ausdrücklich zu vermeiden.“

Der Stadtkanal am heutigen Platz der Einheit im Jahr 1935. Quelle: Potsdam-Museum

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) gab den Studenten auf den Weg: „Man muss nicht alles so setzen, wie es historisch war. Aber eines ist wichtig: Sie dürfen die Rekonstruktion nicht für die Zukunft verbauen.“ Er wolle zudem eine „gerechtere, grünere und produktivere Innenstadt“ – deshalb müsse man mit begrenzten Ressourcen umgehen und beim Verbrauch von Flächen „multifunktionaler denken“ – auch im Umfeld des Wasserlaufs.

Von Peter Degener