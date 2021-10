Potsdamer Stadtkanal: Erster Schritt für Öffnung eines weiteren Abschnitts

Innenstadt

Das Rathaus bereitet die Öffnung des Stadtkanals in der Straße Am Kanal bis zur Hauptpost vor. In einem ersten Schritt soll es im Frühjahr 2022 einen Ideenwettbewerb für die Gestaltung mit internationalen Architektur-Studierenden geben. Einen weiteren Zeitplan gibt es allerdings noch nicht.

Das hat die Bauverwaltung auf drei unabhängig voneinander gestellte Anfragen der Stadtverordneten Wolfhard Kirsch (Bürgerbündnis), Sascha Krämer (Linke) und Clemens Viehrig (CDU) mitgeteilt.

Alle drei hatten auf die Dringlichkeit verwiesen, mit der Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) das Projekt vor und nach dem Beginn seiner Amtszeit auf die kommunalpolitische Agenda gesetzt hatte.

Krämer erinnerte an ein Wahlversprechen Schuberts im OB-Wahlkampf 2018, Viehrig an den Neujahrsempfang der Landeshauptstadt vom 18. Januar 2020. Kirsch schrieb: „Seit seinem Amtsantritt“ habe der OB habe „den Stadtkanal und seine Rückgewinnung als sein zentrales Projekt erkoren“.

„Seit zwei Jahren keine Aktivitäten“

Und sie fragten, ob die Zielsetzung noch aktuell sei: „Wird die Rückgewinnung des Stadtkanals als zentrales Thema vom OB nicht mehr verfolgt?“ (Kirsch); abgesehen von zwei Wortmeldungen des OB seien „zu diesem (Herzens-)Projekt seit zwei Jahren keine Aktivitäten der Stadt verzeichnet worden“ (Viehrig); in der jährlich erscheinenden Broschüre zur Entwicklung der Stadtmitte von 2021 sei der Stadtkanal „in der Dortustraße und Am Kanal erstmals nicht mehr zu sehen“ (Krämer).

Die Bauverwaltung verweist auf einen Austausch von Schubert und seinem Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) im Herbst 2019 zum dortigen Stadtkanal-Projekt in Kiel und auf eine Debatte im Privatsender „Potsdam TV“ im Juli 2020, bei der das Thema Stadtkanal „zuletzt ausführlich besprochen worden“ sei.

Corona bremst Bürgerdialog aus

Der vom OB Anfang 2020 angekündigte Bürgerdialog zur teilweise modernen Neugestaltung des Stadtkanals sei durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden.

Auch der Ideenwettbewerb zum Abschnitt Am Kanal sei ursprünglich schon 2021 geplant gewesen, habe aber „aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht durchgeführt werden“ können. Einen weiteren Zeitplan zur Öffnung des Abschnitts nennt die Verwaltung nicht.

Die Stadtverordneten würden „rechtzeitig übe die nächsten Schritte und konkrete Planungen informiert“. Das Rathaus verweist aber darauf, dass auch die Neugestaltung der Gartenstadt Drewitz mit einem vergleichbaren Ideenwettbewerb begonnen worden sei.

Verein wirft Stadt „Sabotage“ vor

Die von Beobachtern so wahrgenommene Untätigkeit des Rathauses in Sachen Stadtkanal ist in den vergangenen Monaten immer wieder teils scharf kritisiert worden. Willo Göpel, Vorsitzender des Bauvereins Potsdamer Stadtkanal von 1722, warf der Stadt zuletzt sogar „Sabotage“ vor.

In der MAZ kritisierte Göpel am Montag die Absage einer zwischenzeitlich signalisierten finanziellen Unterstützung des Kanalprojekts mit der Feststellung: „Ich kann verstehen, dass Hasso Plattner sein Geld nicht in Projekte steckt, die von der Stadtverwaltung so offenkundig sabotiert werden.“

Von Volker Oelschläger