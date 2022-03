​Potsdamer Stadtkanal: Kein neuer Wohnblock am Kellertor

Innenstadt

Am Kellertor am Beginn des Stadtkanals sollen doch keine neuen Wohnungen entstehen. Ein großes als Wohngebiet ausgewiesenes Baugrundstück in kommunaler Hand an der Heilig-Geist-Straße soll stattdessen dauerhaft für die Energieversorgung der Stadt genutzt werden. Es wäre ein Filetgrundstück zum Wohnen mit Blick auf den Stadtkanal, die Havel und die gegenüberliegende Kellertorwache – doch daraus wird nichts.

Die alte Wärmetauschanlage der EWP befand sich direkt am Eingang des Stadtkanals gegenüber der Kellertorwache. Sie wurde jetzt abgerissen. Quelle: privat

EWP benötigt Grundstück dauerhaft zur Energieversorgung

Dabei hat sich gerade erst etwas auf dem Grundstück bewegt: Der städtische Versorger Energie und Wasser Potsdam (EWP), dem das Areal gehört, hatte im Winter ein Technikgebäude abgerissen, eine ehemalige Wärmetauschanlage, die nach eigenen Angaben seit vielen Jahren ungenutzt war. „Das Gebäude war teilweise baufällig und stellte ein Verkehrssicherungsrisiko dar. Deshalb wurde es zurück gebaut“, erklärt die EWP. Bis heute liegen die Schuttberge vor Ort.

Rechts die Kellertorwache, links das Grundstück der EWP mit den Schuttresten des abgerissenen Gebäudes. Quelle: Peter Degener

Der gültige Bebauungsplan Nr 27. „Türkstraße“ sieht eine Wohnbebauung auf dem Grundstück vor. Doch in einer Kleinen Anfrage des Grünen-Stadtverordneten Jens Dörschel erklärt das Rathaus: „Geplant ist derzeit eine Änderung des B-Planes Nr. 27.“ Ihre Pläne lässt das Rathaus zwar offen, doch eine MAZ-Anfrage bei der EWP macht deutlich, dass Wohnideen dort abgesagt sind. Die EWP will das Grundstück „für künftige betriebliche Zwecke im Rahmen dezentraler Energielösungen“ nutzen.

Konkrete Pläne gibt es noch nicht, es bleibt also zunächst unbebaut. Langfristig könnte dort aber ein „beispielsweise Mini-BHKW, dezentrale Energiespeicher (Wärmespeicher oder Batteriespeicher) oder Solaranlagen, auch in Kombination mit Gebäuden“ entstehen, so ein EWP-Sprecher. „Fakt ist, dass wir für dezentrale Energielösungen dezentrale Flächen benötigen“, heißt es weiter.

Keine konkreten Pläne für öffentlichen Fußweg am Stadtkanal

Im derzeitigen Bebauungsplan ist auch ein öffentlicher Fußweg entlang der Kanalmauer vorgesehen. Was daraus wird und wann dieser neben der bereits realisierten Öffnung des zugeschütteten Stadtkanals tatsächlich umgesetzt wird, ist offen. Die EWP erklärt, dass „in eine mögliche Planung alle städtebaulichen Notwendigkeiten und Vorgaben einfließen“ würden. Die Stadtverwaltung sagt zum Fußweg: „Mittel für den Grunderwerb in diesem Bereich sowie für die Umsetzung des Fußweges sind mittelfristig nicht im Investitionsplan der Landeshauptstadt enthalten.“

Von Peter Degener