Der Haussegen innerhalb der Potsdamer CDU hängt hinter den Kulissen schief. Nur wenige Tage vor einer wichtigen Nominierung – am 26. September bewerben sich die Bundes- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig und Potsdams CDU-Chef Götz Friederich im Filmpark-„Vulkan“ um die Kandidatur im Wahlkreis 61 – ist massive Kritik am innerparteilichen Zustand laut geworden.

Die Bundes- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig ist Kreisvorsitzende in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Archiv

In einer Mitglieder-E-Mail der Senioren-Union Potsdam, die der MAZ vorliegt, wird die Situation mit scharfen Worten beschrieben: „Gerüchte, Halbwahrheiten und offene Fragen kennzeichnen die derzeitige Lage unserer CDU in Potsdam. Entscheidungen scheinen intransparent zu fallen. Viele unserer Mitglieder fragen nach, was denn in dieser CDU los sei.“ Die E-Mail ist vom Vorsitzenden Bruno Schwaibold im Namen des Kreisvorstandes der Senioren-Union unterzeichnet. Auf MAZ-Nachfrage wollte sich Schwaibold nicht zu dem Schreiben äußern, da es sich um eine interne Angelegenheit handle.

In der E-Mail wird kein Hehl aus dem Frust gemacht: „Die Potsdamer CDU hat sich auch unter neuer Leitung in den letzten Jahren nicht nach vorne entwickelt. Es hat zwar eine strukturelle Veränderung gegeben, zu einer besseren inhaltlichen Zusammenarbeit hat sie aber nicht geführt. Auch die Wahlergebnisse blieben dürftig. Das kann man nicht schönreden und sollte es nicht ungestraft relativieren.“ Als verantwortlich für die wahrgenommene Misere wird der Kreisvorstand der Potsdamer CDU ausgemacht – mit dem Kreisvorsitzenden Götz Friederich an der Spitze. Insgesamt gehe es „konfus“ zu; das Verhältnis zwischen Kreischef und Kreisvorstand sei „zerrüttet“.

CDU-Logo auf einem Sonnenschirm an einem Wahlkampfstand. Quelle: Archiv

Kritisch setzt man sich in der E-Mail auch mit Friederich auseinander: „Vertrauen kann auch nicht wachsen, wenn in einer etwas wirr geleiteten Kreisvorstandssitzung der Vorsitzende seine eigene Kandidatur für den (Bundestags-)Wahlkreis 61 überraschend ankündigt, obwohl er sie über mehrere Wochen und noch am Tag zuvor nicht angedeutet hatte.“ Auf MAZ-Nachfrage zeigte sich Friederich erstaunt über die scharfe Kritik: „Der Punkt ,Nominierung’ stand auf der Tagesordnung.“ Zudem habe zunächst Klarheit bestehen müssen über die Durchführbarkeit einer Nominierungsveranstaltung – angesichts der Corona-Bedingungen – und über den Zuschnitt des Wahlkreises: „Erst dann sollte über Personalien gesprochen werden.“ Unstimmigkeiten im Kreisvorstand kann Friederich nicht erkennen: „Wir sitzen regelmäßig in einer konstruktiven Gestaltungsatmosphäre zusammen, wo natürlich nicht immer alle einer Meinung sind – doch das gehört zur Sache. Aber am Ende kommen immer konstruktive Resultate raus.“

Götz Friederich : „Das ist eine Einzelmeinung .“

Im Übrigen handle es sich bei der Mail nach seiner Kenntnis um Schwaibolds „ Einzelmeinung“, so Friederich: „Ich habe die Rückmeldung, dass das nicht mit dem Vorstand der Senioren-Union abgesprochen war.“ Dies weist Schwaibold auf Nachfrage energisch zurück. Bei einer Vorstandssitzung der Senioren-Union sei er zusammen mit einem anderen Herrn mit der Formulierung beauftragt worden. „Das ist ganz bestimmt nicht eine Einzelmeinung“, stellt er fest.

Fazit der Mail ist die Forderung nach einem „grundsätzlichen Neuanfang auf Kreisebene“. Wie berichtet, hat sich ein Herausforderer für Friederich auf der Kreisebene positioniert. Oliver Nill vom Stadtbezirksverband Nord-West möchte bei der Wahl zum Kreisvorsitzenden antreten.

Im Vulkan im Filmpark findet die Nominierung für den Bundestagkandidatur statt. Quelle: Archiv

Was die Kandidaten-Kür zur Bundestagswahl am Samstag im „Vulkan“ angeht, so ist das Rennen nach Einschätzung von Parteikennern noch völlig offen – nicht zuletzt wird das Wetter bei der Freiluftveranstaltung eine gewichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, möglichst viele Mitglieder zur Teilnahme zu motivieren. Sowohl Friederich als auch Ludwig können auf ihre jeweiligen verlässlichen Unterstützerkreise in Potsdam und Potsdam-Mittelmark zählen.

Von Ildiko Röd