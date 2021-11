Innenstadt

Entsteht am Rechenzentrum ein „Ort der Demokratie“ – nebst einem Plenarsaal für die Stadtverordneten? Die jüngste Berichterstattung zu mutmaßlichen Ideen für den Standort Garnisonkirche-Plantage-Rechenzentrum hat Wellen geschlagen. Dass Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dem Vernehmen nach die Präsentation solcher Varianten plant, hat für gemischte Reaktionen in der Stadtpolitik gesorgt.

Als erster meldete sich gleich nach Bekanntwerden der Nachricht am Dienstag der Stadtverordnetenvorsitzende Pete Heuer (SPD). „Mitnichten stammt die Idee eines Plenarsaals an der Plantage von Herrn Schubert“, erklärte er gegenüber der MAZ. Und: „Ideen, aus der festgefahrenen Situation Garnisonkirche/Rechenzentrum herauszukommen, werden unter anderem von Stadtverordneten gegenwärtig diskutiert.“

Scharfenberg (Linke): „Nicht an SVV vorbei“

Eine Äußerung, die bei etlichen Stadtverordneten Verwunderung ausgelöst hat. „Mich würde interessieren, welche Stadtverordneten darüber diskutiert haben“, sagte der dienstälteste Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) am Mittwoch. Für ihn sei Schuberts mutmaßlicher Plan, den Plenarsaal in einem Anbau an das Rechenzentrum unterzubringen, „eine völlige Überraschung“ gewesen. Dass der Oberbürgermeister die Hauptbetroffenen der Plenarsaal-Idee – die Stadtverordneten – nicht in Kenntnis gesetzt habe, sei ein Unding: „Wenn man das ernsthaft möchte, dann darf man das genau so nicht auf den Weg bringen.“ Den Linken sei es ein Anliegen, das Rechenzentrum zu erhalten. Aber: „Das heißt nicht, dass an den Stadtverordneten vorbei Pläne entwickelt werden.“

Krämer (Linke): Forderung nach Transparenz

In dieselbe Kerbe schlägt Scharfenbergs Parteifreund Sascha Krämer. Seine Reaktion bei Facebook: „Orte der Demokratie und deren Gestaltung müssen im demokratischen Prozess gestaltet werden. Bei dem gegenseitiger Respekt, Transparenz sowie ein entspannter Umgang mit dem anderen den Diskurs bestimmen. Alleingänge sind kontraproduktiv.“

Blick aufs Rechenzentrum. Quelle: Julius Frick

Boede (Die Andere) formuliert deutliche Kritik am Stil

Die Reaktion von Lutz Boede von der Wählergruppe Die Andere ist ebenfalls deutlich: „Ich finde diesen Stil unterirdisch. Wenn der OB eine neue Idee für den Sitzungssaal der Stadtverordneten hat, dann sollte er das zuerst mit den Stadtverordneten besprechen.“

Finken (CDU): „Anbau passt nicht zu Finanzsituation“

Auch bei der CDU zeigte man am Mittwoch Unverständnis für das Agieren: „Es ist immer misslich, über die Medien Dinge zu erfahren, die vorher mit den Fraktionen hätten besprochen werden sollen“, erklärte Fraktionschef Matthias Finken. Die Idee, auch die Politik an die Plantage zu bringen sei zwar „durchaus überlegenswert“. Allerdings plädiert die CDU für die Wiedererrichtung des Kirchenschiffs der Garnisonkirche. Dies wäre ein „repräsentativer Rahmen“ für den Plenarsaal – und zudem ein deutlicher Bruch zur Geschichte, so Finken. „Wir halten jedoch am Rückbau des Rechenzentrums fest und sehen bei der Neubauidee ein Finanzierungsabenteuer, das nun wirklich nicht in die aktuelle Lage unserer finanziellen Situation passt.“

Nill (CDU): „Kirchenschiff für SVV-Sitzungen“

CDU-Kreischef Oliver Nill plädiert dafür, die Idee des Oberbürgermeisters „stringent weiterzuentwickeln“. Heißt: Das Kirchenschiff könnte Platz bieten für die Integration von städtischen Veranstaltungen, wie etwa kommunale Bürgerbeteiligungsprojekte oder für die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung. Und: Das von der BI Mitteschön entwickelte Konzept einer „Europakirche“ im Schiff könnte als Grundlage dienen, um die Garnisonkirche „wunderbar zu einem Ort gelebter Demokratie im europäischen Geist“ zu machen: „Bei der Umsetzung dieser Idee wollen wir den OB gerne unterstützen“, so Nill.

Zalfen (SPD): „Verständigung mit und in der SVV“

Wie berichtet, läuft derzeit ein Design-Thinking-Prozess zum Standort Plantage-Rechenzentrum-Garnisonkirche. SPD-Ko-Fraktionschefin Sarah Zalfen erklärte am Mittwoch: „Wir setzen große Erwartungen in den mehrstufigen Prozess, in dem ein inhaltliches und gestalterisches Konzept für den Bereich Garnisonkirche/Rechenzentrum gefunden werden soll und warten daher gespannt auf die unmittelbar bevorstehende Präsentation möglicher gemeinsamer Nutzungsideen. Die sollten wir abwarten und dann diskutieren.“

Das Schlagwort eines „Ortes der Demokratie“ sei „natürlich reizvoll und für viele weitere Ideen anschlussfähig“. Dazu brauche es aber sowohl die Nutzungsvorschläge der beteiligten Prozesspartner als auch Verständigung mit der und innerhalb der Stadtverordnetenversammlung, so Zalfen.

Von Ildiko Röd