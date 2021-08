Potsdamer Stadtschloss bekommt historisches Gitter zurück 

Innenstadt

Bis zum Jahresende könnte die Rekonstruktion eines Teils des historischen Gitters der Fahnentreppe montiert sein, gab Willo Göpel, Vorsitzender des Vereins Potsdamer Stadtschlosses, gestern am Rand des Festes der Kulturerben gegenüber der MAZ bekannt. Auch weitere historische Elemente seien demnächst zu erwarten.

Vom unteren Teil des Geländers der Fahnentreppe des Potsdamer Stadtschlosses seien über den Sommer von dem Berliner Bildhauer Bernd Lankers Eins-zu-Eins-Modelle in Plastilin erstellt worden, so Göpel. Nun werden sie in Bronze gegossen, dann folge die Vergoldung. Da das Geld nicht für das gesamte Gitter reicht, wird der Rest als Zeichnung auf Glas dargestellt. „Das Auge kann dann die Gesamtheit der Fahnentreppe erfassen“, so Göpel, der hofft, dass das auch den einen oder anderen Bewunderer der goldenen Putten entlang der Treppe zu Spenden verleitet – die Gelder der Cornelsen Kulturstiftung reichten lange nicht für alle Vorhaben.

Willo Göpel vom Verein Potsdamer Stadtschloss e.V. Quelle: Julius Frick

Die Originalgitter dürfen nicht aufgestellt werden, da sie unter der Goldschicht verrostet sind, habe die Denkmalpflege entschieden. Göpel findet das richtig so, hofft aber darauf, sie dennoch bald zeigen zu können: „Alle anderen Landesparlamente haben kleine Landtagsmuseen“, sagt er und wünscht sich auch eine Möglichkeit, solche Schätze des Potsdamer Schlosses der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Da gibt es noch mehr zu sehen“, verspricht er. Am liebsten wären ihm Räume direkt am Alten Markt.

Doch auch an anderen Stellen gibt es bald noch mehr zu entdecken: Die vierte und letzte Trophäe des Fortunaportals ist derzeit in Arbeit, vielleicht noch dieses Jahr wird sie aufgestellt. Und die 15 Statuen des Landtages werden nächstes Jahr durch Hippomenes und Atalanteals erstes Figurengruppe im Hof ergänzt.

Fest der Kulturerben auf dem Alten Markt. Quelle: Julius Frick

Beim Fest der Kulturerben konnten sich Vereine präsentieren, die sich mit der Pflege der baulichen Denkmäler der Stadt beschäftigen. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wünschte sich bei der Eröffnung, dass das Erbe der letzten 300 Jahre auch jüngere Menschen mehr begeistert. Mit Blick auf die aktuellen Diskussionen merkte er an, es sei auch eine Diskussion darüber nötig, was Kulturerbe eigentlich ist. „Wo es anfängt, ist klar. Aber wo es aufhört – da haben wir noch Probleme, das zu definieren.“

Von Konstanze Kobel-Höller