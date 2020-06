Krampnitz

Die Entwicklung des Stadtteils Krampnitz soll Fehler vermeiden, die man der Stadt und der Pro Potsdam im Bornstedter Feld vorwirft. Fehlende soziale Infrastruktur und unzureichende Flächen für den Freizeitsport, wie sie für Probleme am Volkspark sorgen, befürchten die Chefplaner des neuen Quartiers im Norden nicht.

Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) und Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke gehen davon aus, dass sie auf dem richtigen Weg sind – das haben sie bei der Vorstellung des zweiten Statusberichts zur Krampnitz-Entwicklung am Mittwoch deutlich gemacht. „Wenn 2029 die ersten 5000 Menschen in Krampnitz wohnen, ist das ein intaktes Quartier, das sich selbst trägt“, sagt Bert Nicke. Bis dahin werde der zentrale Park des neuen Quartiers zur Verfügung stehen – und schon ab 2024 sollen die Sportflächen der Grundschule öffentlich nutzbar sein. Seit der Vorstellung des ersten Statusberichts haben sich auch die Zeitpläne nicht weiter nach hinten verschoben.

Drei strittige Fragen

Die drei großen Streitpunkte bei der Entwicklung von Krampnitz sind jedoch geblieben: die Frage des sozialen Wohnungsbaus, der Weiterbau der Straßenbahn vom Campus Jungfernsee bis nach Fahrland und die Auswirkungen auf den Verkehr auf der Bundesstraße 2 nach Potsdam und Berlin.

Sozialer Wohnungsbau

Die Deutsche Wohnen plant als großer Privateigentümer von rund 25 Prozent der Fläche des Stadtteils 1800 Wohnungen, die zu üblichen Marktmieten angeboten werden sollen. Die ersten Arbeiten an den denkmalgeschützten Kasernenbauten laufen schon durch Teilgenehmigungen. Manche Häuser haben bereits keine Dächer mehr – die Sanierung beginnt. Die eigentlichen Baugenehmigungen wurden allerdings laut Rubelt noch nicht erteilt. Die Stadt selbst will gut 3000 weitere Wohnungen errichten lassen. Das Ziel ist, dass ein Drittel davon als Privateigentum entstehen. Die Grundstückserlöse dienen der Finanzierung der gesamten Quartierentwicklung.

Baudezernent Bernd Rubelt . Quelle: Bernd Gartenschläger

Die am Mittwoch ebenfalls vorgestellte Vermarktungsstrategie sieht zugleich vor, dass weitere 40 Prozent der 3000 Wohnungen als geförderter Wohnungsbau für Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen entsteht. Daneben sollen neun Prozent der Wohnungen mit „preisgedämpften“ Mieten angeboten werden können. Demnach würden 1500 der insgesamt 4900 Wohnungen unterhalb der Marktmieten bleiben. Bei der Vermarktung werden zudem zwei Schwerpunkte auf familiengerechte, große Wohnungen und altersgerechte kleine Wohnungen gelegt.

Nach aktueller Lage können allerdings noch keine Sozialwohnungen in Krampnitz errichtet werden. Der ganze Potsdamer Norden ist nicht Teil des Gebietes, in dem solche Landesfördermittel eingesetzt werden können ( MAZ berichtete). Die Tramanbindung ist bislang zwingende Voraussetzung des Landes für solche Fördermittel. Am Mittwoch machte Rubelt Hoffnung: „Selbstverständlich werden wir sozialen Wohnungsbau in Krampnitz haben und auch deutlich vor 2029“, sagte er der MAZ. „Gleichwohl haben wir noch nicht die Freigabe für diesen Bereich“, räumt er ein – doch er erwarte ein Entgegenkommen des Landes.

Tramtrasse bis nach Fahrland

Bei der Planung der Tramtrasse ist man laut Statusbericht einen wichtigen Schritt weiter. Die Vorplanung ist mittlerweile abgeschlossen, man sei bereits in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Eigentlich wollte man bereits im März bei Bürgerversammlungen in Fahrland und Neu Fahrland die Details zur Trasse vorstellen, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Die Versammlungen werden nun im Herbst stattfinden. Voraussichtlich ab Juli soll zudem ein „Online-Dialog“ mit den Bürgern stattfinden. Auf der bereits freigeschalteten Internetseite www.tram96.de soll der Trassenverlauf erklärt werden – mit Audiovorträgen der Verkehrsplaner der Stadt und des Verkehrsbetriebs. „Die Bürger können Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben. Wir werden antworten“, versprach Rubelt. Eine wichtige Verbesserung wurde für das Busvorlaufkonzept vor Start der Tram angekündigt: Es soll ein zusätzlicher Express-Bus zwischen Spandau und Potsdam fahren.

Wachsender Autoverkehr

Der zunehmende Verkehr durch die neuen Anwohner ist die vielleicht umstrittenste Folge der Entwicklung von Krampnitz. Nun liege aber auch die von der Stadt beauftragte Verkehrswirkungsanalyse vor. Sie soll noch im Juni bei der Gemeinsamen Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg eingereicht werden. Die Analyse ist Teil des sogenannten Zielabweichungsverfahrens – die Ergebnisse des Papiers entscheiden deshalb auch darüber, ob in Krampnitz überhaupt gebaut werden darf. Denn eigentlich ist das Areal im Landesentwicklungsplan nicht zur Besiedlung vorgesehen – das zu ändern, ist der Grund für das Zielabweichungsverfahren. Die Verkehrsauswirkungen auf das Potsdamer und Berliner Umland von Krampnitz müssen dazu aber nachvollziehbar dargelegt und im Ergebnis verträglich sein.

Von Peter Degener