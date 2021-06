Potsdam-West

Wer bekommt in diesem Jahr eine Förderung für die Umsetzung seiner Kiezidee? Das will das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West am kommenden Samstag in einer Abschlussveranstaltung zu so genannten „Bürgerbudget“ bekannt geben.

Los geht es um 13 Uhr im „Lottenhof“ an der Geschwister-Scholl-Straße 34. Einlass ist ab 12.30 Uhr; die Projektvorstellungen beginnen 13.30 Uhr. Für die kulturelle Umrahmung sorgen Hendrik & Edda ab 17 Uhr, bevor es an die Urkundenübergabe um 17.30 Uhr geht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Stadtteilnetzwerk Potsdam West e.V. hat erstmalig im Frühjahr den Zuschlag für das Bürgerbudget für die Stadtteile Potsdam West, Brandenburger Vorstadt und Wildpark bekommen.

Seit vielen Jahren setzt sich der Verein für ein attraktives, abwechslungsreiches und kreatives bürgerschaftliches und nachbarschaftliches Miteinander im Stadtteil. Er hat im Frühjahr dazu aufgerufen, bis zum 31.Mai Kiezideen einzureichen, die bis zum 31.Dezember umgesetzt werden.

12 von 19 Ideen sind machbar

Insgesamt wurden 19 Ideen eingereicht. Nachdem die Projekte auf ihre Umsetzbarkeit geprüft wurden, werden nun am Samstag, dem 19.06., zwölf Ideen einer Kiezjury und der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Jury sitzen Sophie Forkel vom Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V., Peter Grethlein vom Wildpark e.V., Sabine Albrecht vom Brandenburger Vorstadt e.V. und drei Kiezbewohner: Jana Gose, André Falk und Martin Quilitz.

Damit auch die gesamte Nachbarschaft die Möglichkeit bekommt mitzubestimmen, findet die Finalveranstaltung auf dem „Lottenhof“ statt, wo jeder Besucher eine Stimme hat für sein Herzensprojekt.

Von maz-online/rai