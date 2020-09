Das Stadtparlament kommt heute in der Universität am Griebnitzsee zusammen. Dringlichkeitsanträge zum Kinderbauernhof in Groß Glienicke und der Tarifangleichung im Klinikum „Ernst-von-Bergmann“ stehen auf der Tagesordnung, aber auch die möglichen verkaufsoffenen Sonntage im Advent.