Potsdamer Stadtverordnete ziehen in die MBS-Arena

Potsdam

Die MBS-Arena wird neuer Tagungsort der Potsdamer Stadtverordneten. Der Vorsitzende der Stadtverordneten, Pete Heuer ( SPD), hat den potenziellen Sitzungsort am Donnerstag begutachtet und für gut befunden. „Das Büro der Stadtverordnetenversammlung schätzt ein, dass wir die nächste Sitzung hier ermöglichen können“, so Heuer zur MAZ.

IHK ist zu klein, der Uni-Hörsaal steht nicht mehr zur Verfügung

Die große Halle am Luftschiffhafen wird der vierte Sitzungsort in diesem Jahr sein. Nachdem der Plenarsaal im Stadthaus brandschutztechnisch nicht mehr geeignet war, zog das Stadtparlament zunächst in den Havelsaal der IHK-Zentrale in der Breiten Straße. Dieser Raum ist jedoch zu klein, um die Hygieneabstände einzuhalten, die die Corona-Pandemieverordnung vorgibt.

Anzeige

Seit dem Frühjahr tagten die Stadtverordneten deshalb in einem Hörsaal der Universität Potsdam am Griebnitzsee. Dieser Saal wäre zwar weiterhin geeignet, aber: „Die Universität hat ihren Präsenzbetrieb wieder aufgenommen. Der Ort ist besetzt“, so Heuer.

Tramanbindung, Parkhaus und genügend Zuschauerplätze

Bei der nächsten Sitzung am 4. November wird es also sportlich. In der Halle, die normalerweise 2500 Zuschauern Platz bietet, sieht Heuer viele Vorteile: „Die Projektionswand dort ist gute Möglichkeit für Visualisierung der Dokumente. Die MBS-Arena ist zudem mit der Straßenbahn sehr gut angebunden, zugleich gibt es aber auch ein Parkhaus im Luftschiffhafen. Auf den Tribünen gibt es außerdem genügend Zuschauerplätze und auch einen separaten Eingang für die Gäste“, zählt Heuer auf. Wie gehabt wird die Sitzung auch online in einem Livestream übertragen.

Von Peter Degener