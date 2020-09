Potsdam

Der jüngste Denkmaltag hat wieder einmal die riesige Palette an Sehens- und Erhaltenswertem in Potsdam gezeigt. In der Landeshauptstadt mit seiner reichen Geschichte hat die Denkmalpflege einen hohen Stellenwert und dient entsprechend der Außenwirkung und dem Renommee – doch im städtischen Denkmalamt selbst sieht es an dessen Spitze weit weniger rosig aus. Seit dem Ausscheiden des langjährigen Stadtkonservators Andreas Kalesse Ende Februar 2018 arbeitet das Amt – mit Ausnahme weniger Monate – praktisch ohne „klassische“ Leitung.

Andreas Kalesse war bis 2018 der Leiter der Potsdamer Denkmalschutzbehörde. Quelle: Varvara Smirnova

Anzeige

Überschattet wird die Arbeit von einer schwierigen Personalsituation, die sich nun bereits mehr als ein Jahr hinzieht. Schon seit mehr als einem Jahr hat man nichts mehr von Andrea Behrendt, der Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde, gehört. Selbst am Tag des offenen Denkmals, der ja eigentlich die Visitenkarte für den Denkmalschutz ist und von Mitarbeitern des städtischen Denkmalamtes organisiert wird, trat Behrendt offiziell nicht in Erscheinung.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Rätselraten um die abgetauchte Chefin kann – und darf – auch nicht vom Rathaus aufgeklärt werden. Man verweist auf datenschutzrechtliche Gründe, die Auskünfte zu Personalangelegenheiten nicht zulassen. Doch dem Vernehmen nach soll Behrendt krankgeschrieben sein. Damit ist es ruhig geworden um die Stadtkonservatorin, die Mitte 2019 für Schlagzeilen gesorgt hatte – und deren Berufung ins Amt erst im zweiten Anlauf gelungen war.

Wie berichtet, hat Andrea Behrendt ihren Posten als Leiterin der Unteren Denkmalbehörde am 1. März 2019 angetreten, mehr als ein Jahr nach Kalesses Ausscheiden. Doch die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin hatte sich hingezogen. Die erste Ausschreibung mit 40 Bewerbern wurde von der Verwaltung gestoppt; Behrendt galt damals als aussichtsreichste Kandidatin.

Der Grund für den Rückzieher: Behrendt, zu diesem Zeitpunkt Leiterin des Amtes für Bau- und Kunstpflege Verden der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, war nicht bereit, aus ihrem bisherigen Beamten- in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln, für das die Stelle ausgeschrieben war. Das Innenministerium hätte eine Ausnahmegenehmigung für die Umwandlung in eine Beamtenstelle erteilen müssen, versagte diese jedoch.

Das Rathaus schrieb die Stelle daraufhin neu aus – diesmal unter der Maßgabe, dass „neben der möglichen Besetzung mit Tarifbeschäftigten nun zusätzlich auch die Bewerbung von Beamten ermöglicht“ werden solle. Erneut machte Behrendt – zwischenzeitlich Leiterin des Fachdienstes Bauen im niedersächsischen Landkreis Lüneburg – das Rennen um die Potsdamer Stelle. „Ich bin überzeugt, dass wir mit Andrea Behrendt eine ausgewiesene und erfahrene Expertin in der Denkmalpflege und Führungskraft gewonnen haben“, sagte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) damals.

Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt (parteilos). Quelle: Varvara Smirnova

Bei ihrem Amtsantritt zeigte sich Behrendt ebenfalls zuversichtlich: Die Leitung der Unteren Denkmalschutzbehörde in der Stadt der Schlösser und Gärten mit dem sehr großen Denkmalschatz sei „eine inhaltlich enorm reizvolle Aufgabe“. Doch im Juli 2019 kam es zum großen Knall, als bekannt wurde, dass die gerade eben erst bestellte Stadtkonservatorin nach Essen wechseln wollte – als Leiterin des Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege. Im Rathaus erfuhr man von Behrendts neuem Karriereschritt erst aus der Zeitung. Zum angekündigten Wechsel kam es allerdings dann doch nicht. In Essen nahm man offenbar Abstand von der designierten Institutsleiterin. Dem Vernehmen nach war es zu Unstimmigkeiten gekommen. Doch auch in Potsdam verschwand Behrendt nach dem Eklat von der Bildfläche.

Der Tag des offenen Denkmals bietet einen beeindruckenden Querschnitt der Kostbarkeiten in der Landeshauptstadt. Hier der Winzerberg als Publikumsmagnet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dennoch hat sie nach wie vor nominell die Leitung des Bereichs Untere Denkmalschutzbehörde inne. „Für Abwesenheitszeiten der Bereichsleitung ist eine Vertretung innerhalb des Bereichs geregelt“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage. Und: In absehbarer Zeit sei keine Neuausschreibung der Stelle eines Leiters beziehungsweise einer Leiterin der städtischen Denkmalschutzbehörde geplant.

Von Ildiko Röd