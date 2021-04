Innenstadt

André Kloths Schatz steht in einer unscheinbaren Halle im Wissenschaftspark Albert Einstein auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Das Gebäude hat keine Fenster und ist mit grauem Wellblech verkleidet. Von außen sieht es aus wie einen großer Geräteschuppen, doch darin verbirgt sich eine der weltweit modernsten Laserstationen zur Lokalisierung von Satelliten.

Kloth schließt die Tür auf. Auf einem zwei Meter hohen Podest steht die Satelliten-Laser-Ranging-Station, an der Kloth und sein Team mehr als zwei Jahre lang gearbeitet haben. Die Anlage erinnert entfernt an eine Laserkanone aus einem Science-Fiction-Film. Auf einer beweglichen Lafette ist ein klobiger Kasten aus schwarzem Metall angebracht, aus dessen Rückseite sich dutzende Schläuche und Kabel winden.

Positionsermittlung von Satelliten – auf den Millimeter genau

Auf der anderen Seite des Geräts halten acht kreisförmig angeordnete Arme aus Karbonfaser einen großen Ring in dessen Mitte ein Spiegel und allerhand technische Instrumente verschraubt sind. Das Herzstück der Maschine, ein Hochleistungslaser, der bis zu 400 Lichtimpulse pro Sekunde abfeuern kann, sitzt in einer grauen Metallbox von der Größe eines Schuhkartons oben auf der Station.

Das Unternehmen Digos stellt Laserstationen her, mit denen sich Satelliten millimetergenau orten lassen. Quelle: Stefan Walter/Causalux

Kloth, 40, ist Geschäftsführer des Potsdamer Hight-Tech-Unternehmens Digos, das 2014 als Ausgründung des Potsdamer Geoforschungszentrums (GFZ) entstanden ist. Digos entwickelt Laserstationen, mit denen sich die Standorte von Satelliten im Orbit bis auf wenige Millimeter genau bestimmen lassen. „Das ist in etwa so, als wolle man ein Auto, das mit Vollgas durch Graz fährt, aus Potsdam mit einer Taschenlampe anleuchten“, erklärt Kloth.

Rückschlüsse auf die Rotation der Erde und ihr Schwerefeld

Dabei feuert der Laser Licht einer speziellen Wellenlänge auf einen vorbeifliegenden Satelliten. Die Station fängt das vom Satelliten reflektierte Licht wieder auf und misst die Zeit, die die Lichtteilchen von der Erde zum Satelliten und zurück benötigt haben. „Wir bewegen uns hier im Bereich von Picosekunden“, sagt Kloth. Eine Picosekunde entspricht 0,000 000 000 001 Sekunden. Mit Hilfe der Laserdaten können zum einen die Umlaufbahnen von Satelliten präzise bestimmt werden, zum anderen lassen sie Rückschlüsse auf die Rotation der Erde und Veränderungen im Gravitationsfeld des Planeten zu.

Digos – High Tech vom Telgrafenberg Das Potsdamer Unternehmen Digos wurde 2014 von den beiden Informatikern André Kloth und Jens Steinborn gegründet. 2019 gewann Digos den Innovationspreis des Landes Brandenburg. Digos entwickelt geodätische und geophysikalische Observationssysteme. Herzstück des Unternehmens sind Laserstationen zur millimetergenauen Bestimmungen der Position von Satelliten. Geodäsie ist die Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. Dies umfasst die Bestimmung der geometrischen Figur der Erde, ihres Schwerefeldes und ihrer Position im Kosmos. In diesem Jahr liefert Digos die ersten beiden Stationen an seine Kunden aus. Eine geht an das Space-Center der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa in Tsukuba, die andere an die Bodenstation der Esa auf Teneriffa.

Das sogenannte Satellite-Laser-Ranging, die Satelliten-Laserentfernungsmessung, wird schon länger in der Geodäsie, der Erforschung der Form der Erde, ihres Schwerefeldes und ihrer Position im Kosmos, eingesetzt. Das besondere am Geschäftsmodell von Digos: „Wir bieten schlüsselfertige Laser-Ranging-Stationen aus einer Hand“, sagt André Kloth. Zudem kann mit der Technologie die exakte Position von Weltraumschrott bestimmt werden. So lässt sich verhindern, dass Satelliten mit den Tausenden Schrottpartikeln im Orbit kollidieren.

2019 bekommt Digos den Innovationspreis des Landes

Kloth hat in Potsdam Informatik studiert. Bereits während seines Studiums arbeitete er am GFZ. Als studentische Hilfskraft programmierte und betreute er die Websiten des Instituts. Für seine Masterarbeit schrieb er an der Software des am GFZ entwickelten Tsunami-Frühwarnsystems mit, so kam er zur Geoforschung. 2011 bekamen er und sein späterer Mitgründer Jens Steinborn den Auftrag, die ehemalige Laser-Ranging-Station des Instituts zu modernisieren. „Ich hatte keine Ahnung, was eine Laserstation überhaupt ist“, erinnert sich Kloth heute. „Ich bin eigentlich Programmierer, plötzlich musste ich mich mit astronomischen Algorithmen auseinandersetzen.“

2019 gewinnt Digos den Inovationspreis des Landes. Die Laser-Ranging-Stationen des Unternehmens messen hochpräzise die Entfernung zu verschiedenen Satelliten und in Zukunft auch zu gefährlichem Weltraumschrott. Damit werden Umlaufbahnen bestimmt und Vorhersagen für mögliche Kollisionen im All getroffen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit seinem Team entwickelte Kloth eine neue Software für die Steuerung der Anlage. Ein Jahr später wurden Forscher einer finnischen Laser-Ranging-Station auf das neue System der Potsdamer aufmerksam. Sie wollten die Software kaufen. So entstand die Geschäftsidee von Digos. 2019 erhielt Digos den Innovationspreis des Landes Brandenburg. Jetzt hat das Unternehmen seine ersten beiden Laserstationen verkauft. Eine an die europäische Raumfahrtagentur Esa und eine an die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa.

Die Corona-Pandemie erschwert die Montage in Japan

Martin Otto ist Referent der Abteilung Technologietransfer am GFZ. „Wir wollen, dass die Forschungsergebnisse, die hier entstehen, einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen“, sagt er. Digos war 2014 eine der ersten Ausgründungen des Instituts. Heute betreuen Otto und seine Kollegen im Schnitt drei Gründungsprojekte von Wissenschaftlern des GFZ pro Jahr. 2021 sind es bereits fünf.

Unter den Helmholtz-Instituten ist das GFZ Potsdam die Einrichtung mit der höchsten Rate an Ausgründungen, sagt Otto. Mit seinen Kollegen unterstützt er die Forscher bei der Formulierung von Förderanträgen, berät sie hinsichtlich ihres Geschäftsmodells und der Produktentwicklung oder vermittelt erfolgreiche Gründer als Mentoren. Menschen wie André Kloth. „Wir haben damals viel Pionierarbeit geleistet, was die Ausgründung angeht“, sagt er. Es freue ihn, wenn jüngere Gründungswillige heute auf den Erfahrungen von Digos aufbauen können.

Derzeit laufen bei Digos die Vorbereitungen für die Montage der Laser-Ranging-Station in Tsukuba. In einem Monat will das Team nach Japan fliegen, um die Anlage dort selbst aufzubauen. Das Problem: In der Corona-Pandemie hat das ostasiatische Land seine Grenzen dicht gemacht. Ob und unter welchen Bedingungen die Ingenieure einreisen dürfen, ist derzeit noch unklar. Trotzdem ist die Vorfreude bei André Kloth groß: „Wir haben alle lange auf diesen Moment hingearbeitet. Es ist ein tolles Gefühl, dass es jetzt endlich losgeht.“

Von Feliks Todtmann