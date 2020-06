Potsdamer Stasi-Opfer des 17. Juni 1953 im Youtube-Livestream

Potsdam

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 ist ein Schlüsselereignis der DDR-Geschichte. Die staatlichen Sicherheitskräfte reagierten mit einer Verhaftungswelle, bei der mehrere Hundert Menschen in Potsdam unter dem Vorwurf der Hetze, der Agententätigkeit oder des Terrors in Untersuchungshaft kamen. Die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße und das Bürgerkomitee 15. Januar laden deshalb zum informativen Zeitzeugen-Live­stream „Revolte und Revolution. 1953 und 1989 im Havelbezirk Potsdam“ auf ihren Youtube-Kanal „Bürgerkomitee 15. Januar e.V.“ am 17. Juni 2020 um 18 Uhr ein.

Dort werden Sebastian Stude, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Lindenstraße und Dr. Christian Booß, Vorstand des Bürgerkomitees mit Zeitzeugen aus Brandenburg und Berlin über die Verhaftungen, Strategien der Staatssicherheit sowie die Erinnerungen der Zeitzeugen an die Friedliche Revolution von 1989 sprechen.

