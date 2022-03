Potsdam

Für die bevorstehende Welle ukrainischer Geflüchteten greift der Krisenstab der Stadt auf alle verfügbaren Optionen zur Unterbringung zurück. Selbst die leer gezogenen Wohnungen im Staudenhof-Block werden nun als Option geprüft, bestätigte Stadtsprecherin Juliane Güldner auf MAZ-Anfrage.

Potsdam baut Wohnungs-Kapazitäten auf

„Die bisher bestehenden Sammelunterkünfte sind derzeit nahezu ausgelastet. Die Landeshauptstadt baut daher zusätzliche Kapazitäten auf“, sagte sie, versicherte aber auch: „Sporthallen gehören nicht zu diesen Kapazitäten.“

Zuvor hatte das Netzwerk „Stadt für alle“ das Rathaus aufgefordert, „die leer stehenden Wohnungen im Staudenhof für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen“. Hintergrund: Die Mieter sollen den Wohnblock bis Ende 2022 verlassen haben, weil er für die Neugestaltung der Potsdamer Mitte abgerissen wird. Das Netzwerk hält den Abriss grundsätzlich für „kurzsichtig und unsozial“ und fordert den Erhalt des Wohnblocks.

Um Flüchtlinge unterzubringen, hat die Stadt „mehrere Zimmer in Hotels und Pensionen angemietet“, teilt sie weiter mit. Weitere Zimmer und Wohnungen werden gesucht: „Neben Pensionen und Hotels auch Gemeinschaftseinrichtungen und weitere kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten.“ Bei der Finanzierung gehe die Stadt in Vorleistung. „Durch das Land wird aktuell die Kostenübernahme geprüft.“

Brigitte Meier ist seit 1. Juli 2019 Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt Potsdam und leitet den Ukraine-Krisenstab.

Auch aus der Potsdamer Bürgerschaft sind zahlreiche Offerten eingegangen. „Die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend“, sagt Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD), die den Krisenstab leitet. Insgesamt 300 Angebote kamen unter der Rathaus-Mailadresse ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de an – davon die Hälfte Wohnangebote. Wie viele Plätze hinter den Angeboten stecken und ob sie alle angenommen werden können, konnte die Stadt am Freitag nicht sagen. „Die Angebote werden sondiert und ausgewertet“, so Güldner zum aktuellen Stand. Weitere Informationen für Anbieter hat die Stadt auf ihrer Internetseite gesammelt.

Aus Berlin kommen bereits Signale, dass die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, die Dimension der Flüchtlingswelle im Syrienkrieg von 2015 annimmt – und die Flüchtlinge kommen schneller. Wie groß der Unterbringungsbedarf für Potsdam sein wird, ist aber kaum abzuschätzen, sagt Meier: „Es ist eine hochdynamische Lage, die eine genaue Prognose unmöglich macht. Das A und O ist jetzt, Kapazitäten aufzubauen sowie eine zentrale Koordinierung und Verteilung der Geflüchteten auf Bundes- und Landesebene.“

Potsdam bietet Flüchtlingen Corona-Impfungen an

Neben der Unterbringung stellt auch die Betreuung eine Herausforderung. Die Stadt hat einen Pool an Übersetzern und Übersetzerinnen aufgebaut. „Es haben uns viele Angebote erreicht und dafür bedanken wir uns“, so Stadtsprecherin Güldner. Freie Träger wie die Diakonie und verschiedene Sozialberatungsstellen in Potsdam bieten eine sozialpädagogische Betreuung an.

Auch die Corona-Pandemie stellt ein Problem dar. Denn die meisten Ukrainer sind nicht oder nicht vollständig geimpft. „Entsprechende mobile Impfangebote werden derzeit vorbereitet“, sagt Güldner dazu.

