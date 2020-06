Innenstadt

Der Steubenplatz am Landtag wird über Jahre zur Baustelle. Das haben der Sanierungsträger und die Bauherren des kommenden Block III auf MAZ-Anfrage bestätigt. Demnach soll der kleine Platz zwischen dem Landtagsschloss, der Ringerkolonnade und der Blockkante zur Baustelleneinrichtung genutzt werden.

Für den Bau des Plögerschen Gasthofs wird der Steubenplatz benötigt

„Eine alleinige Abwicklung und Organisation der Bauvorhaben nur ausgehend von den Flächen des künftigen Blockes IV ist nicht umsetzbar. Die im Auftrag des Sanierungsträgers Potsdam erarbeitete Baulogistikstudie hat die Inanspruchnahme beider Flächen als erforderlich ausgewiesen“, erklärt Pro-Potsdam-Sprecherin Anna Winkler.

Anzeige

Vor allem für die aufwendige Fassade des Plögerschen Gasthofes sei die Nutzung der angrenzenden Fläche des Steubenplatzes erforderlich. Dieser ist zwar schon begrünt, doch hat er noch lange nicht seine endgültige Form erhalten.

Weitere MAZ+ Artikel

Langfristig werden dort Bäume gepflanzt und eine steinerne Einfassung errichtet, die auch als Bank dient. Und natürlich soll auch das Denkmal für des namensgebenden Generals Friedrich Wilhelm von Steuben zurückkehren – es steht derzeit in der Schloßstraße hinter dem Filmmuseum.

Der Steubenplatz von der Ringerkolonnade aus gesehen. Quelle: Peter Degener

Keine Baustellennutzung des Alten Markts nötig

Durch die Nutzung des Platzes und des Areals für Block IV am Bildungszentrum konnte sichergestellt werden, dass der Alte Markt wiederum „von jeglichen Baustellenverkehren und Nutzungen“ freigehalten bleibt. Der öffentliche Raum solle in der zentralen Lage der Innenstadt „so gering wie möglich“ belastet und eingeschränkt werden.

Vor allem Fußgänger und Radfahrer müssen sich dennoch auf Einschränkungen einstellen, wenn die direkte Wegeverbindung vom Alten Markt zur Friedrich-Ebert-Straße wegfällt und auch die Baukante an der Friedrich-Ebert-Straße wird den Geh- und Radweg Richtung Platz der Einheit beeinträchtigen. Welche Wege Radfahrer und Fußgänger nehmen können, ist laut Sanierungsträger noch nicht abschließend abgestimmt.

Das Steuben-Denkmal auf dem Steubenplatz. Im Hintergrund der Turm der Garnisonkirche und der „Einsiedler“, der in vereinfachter Form als Sparkasse wieder aufgebaut werden soll. Quelle: MAZ-Archiv

Vor dem Tag der Deutschen Einheit keine Einschränkungen

Wann der Steubenplatz für die Baustelle gesperrt wird, steht noch in den Sternen. Während im letzten Bauausschuss davon die Rede war, dass dies in kürze geschehe, sagt Klaus-Dieter Boshold, Vorstand der Wohngenossenschaft PWG 1956, die unter anderem den Plögerschen Gasthof errichtet, dass die Fläche frühestens nach dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Beschlag genommen werde.

„Es gibt Vereinbarungen mit der Stadt und dem Land, dass die Fläche für die Feierlichkeiten genutzt werden können, wenn sie noch stattfinden sollten“, so Boshold zur MAZ.

Baubeginn am Block II noch unklar – Archäologen dürfen nicht arbeiten

Der eigentliche Bau des Block III mit seinen 13 Gebäuden hat sich unterdessen verzögert. Grund sind die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie. Die archäologischen Untersuchungen auf dem Baufeld können nämlich nicht abgeschlossen werden, weil diese auch durch Munitionssucher begleitet wird.

Da Teile der Baugrube noch nicht kampfmittelfrei sind, müsste man bei einer Fortsetzung der archäologischen Arbeiten jederzeit auch mit einem Bombenfund rechnen – und die dann nötige Evakuierung tausender Menschen in Sporthallen und an anderen Sammelpunkten ist derzeit durch die Landesregelung nicht erlaubt. Deshalb müssen auch die Archäologen abwarten. Seit Wochen ruht die Suche nach historischen Artefakten. Vor drei Monaten hieß es, dass man bis Juni fertig werden wolle.

Das Areal von Block III. Die archäologischen Untersuchungen und die begleitende Kampfmittelsuche sind wegen Corona vorerst gestoppt. Quelle: Peter Degener

Baugrube soll trotzdem bis zum Winter fertig sein

Noch ist man dank ausreichender Puffer aber im Zeitplan, verspricht Boshold. Die Baugenehmigung für die Grube sei erteilt, für die Gebäude seien die Bauanträge in den letzten Abstimmungsrunden. Der Zeitplan sieht bislang vor, dass die Baugrube für Tiefgarage und Neubauten bis zum Januar fertiggestellt sein wird und dann der Hochbau der Gebäude beginnen kann, der im Laufe des Jahres 2022 beendet werden soll.

Geplant sind Wohn- und Geschäftshäuser auf dem historischen Grundriss der Stadtmitte, die bis zum Kriegsende 1945 bestanden hatte. Anschließend geht das Baugeschehen direkt im Norden angrenzend mit Block IV weiter, der sich um das Bildungsforum herumzieht.

Die Neue Mitte im Überblick.Block I (Alte Fahrt mit Museum Barberini) und Block II zwischen Filmmuseum und Block III auf der anderen Seite der Friedrich-Ebert-Straße sind hier nicht markiert. Quelle: MAZ

Das sind die Blöcke I bis V der neuen Potsdamer Mitte Block I umfasst das Karree an der Alten Fahrt mit dem Museum Barberini, das bis auf die Häuser entlang der Brauerstraße fertiggestellt ist. Block II liegt auf der Westseite der Friedrich-Ebert-Straße, die Hälfte barocken Originalbebauung steht noch. Dort wird derzeit eines der Acht-Ecken-Häuser wiedererrichtet. Die Fertigstellung des Blocks ist wegen des Streits um die neue Synagoge noch offen. Block III und Block IV umfassen das Areal der abgerissenen Fachhochschule, wobei das Bildungsforum Teil des nördlichen Block IV ist. Als Block V wird das Staudenhof-Areal bezeichnet, wo noch keine endgültige Entscheidung über eine Neubebauung gefallen ist. Der Staudenhof-Wohnblock hat bis 2022 Bestandsschutz.

Von Peter Degener