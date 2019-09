Eisenhartstraße ist ein Risiko für Senioren

Jägervorstadt

Momentan gehen meist junge Menschen auf die Straße – Stichwort: „ Fridays for Future“. Seltener ist es schon, dass sich Senioren für ein Anliegen auf die Straße begeben. Und doch ist genau das nun in der Eisenhartstraße passiert. Bewohner des Evangelischen Seniorenzentrums „Emmaus-Haus“ versammelten sich auf der Straße vor ihrem Wohnareal. Der Grund? Eben diese Straße, deren Zustand für viele eine risikoreiche Belastungsprobe ist.

Der Stadtverordnete Andreas Menzel (BvB/ FW) hatte zum Vor-Ort-Termin eingeladen – Wasserwaage inklusive. Damit zeigte er die Unebenheiten des Gehsteigprofils, das wegen der vielen Reparaturen am Pflaster über weite Strecken wie eine Berg-und-Tal-Landschaft aussieht, mit Mulden und Löchern. Menzel erzählt, dass ihm das Rathaus auf seine Kleine Anfrage nur geantwortet habe: „Der Weg von der Senioreneinrichtung bis zum Stadthaus ist gefahrenfrei nutzbar.“

Ganz anders sehen das die Senioren: Für sie sind Spaziergänge oder der Weg zu Haltestellen ein Härtetest. Margot Mese, Jahrgang 1929, ist auf den Rollator angewiesen. Das „Gestuckele“ – so nennt sie in ihrem Dialekt die Erschütterungen auf dem unebenen Gehweg – macht ihr schwer zu schaffen. „Beim Schieben des Rollators ruckelt es so, dass die Handflächen schmerzen“, berichtete die gebürtige Danzigerin. Oder sie stößt sich derart am Fußhebel, dass es blaue Flecken gibt. Wenn die 90-Jährige es gar nicht mehr aushält, begibt sie sich notgedrungen auf die Fahrbahn. Doch auch hier kommt sie meist nur kurze Strecken voran, weil sie den Autos ausweichen muss. Also wartet sie in einer Parklücke ab oder sie hievt die Gehhilfe wieder auf den Gehsteig.

Anni Peitzner (84) ist die Schwester von Margot Mese; sie wohnt auch im „Emmaus-Haus“. Die Rollstuhlfahrerin hat Osteoporose letzten Grades. Sie fürchtet den Gehweg: „Ich habe Angst, dass ich mir durch die Erschütterungen noch Wirbelbrüche hole.“ Potsdam mit seinen denkmalgeschützten Bauten sei zwar wunderschön – aber eine riesige Herausforderung für bewegungseingeschränkte Menschen. „Wir würden uns freuen, wenn man uns entgegenkommt“, ergänzt Margot Mese mit Blick auf den Gehweg: „In dieser Hoffnung leben wir noch.“

