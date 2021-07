Potsdam

Die Stadt Potsdam geht neue Wege beim Straßenbau. Zum ersten Mal kamen in der Landeshauptstadt „Ecoflakes“, ein Produkt des Start-ups Ecopals, zum Einsatz. Das Pilotprojekt ist in den Osterferien im Potsdamer Norden, genauer in der Potsdamer Straße von Haus Nr. 84 bis Florastraße stadteinwärts, ausgeführt worden. Das Besondere daran: Der aufgebrachte Asphalt ist kein normaler Asphalt, sondern eine Art Öko-Variante – durchsetzt mit recyceltem Berliner Plastikmüll.

Stadt Potsdam erwartet bessere Ökolbilanz

Ob der Belag hält, was die Erfinder versprechen, kann die Stadt Potsdam noch nicht sagen. Er sei noch in der Testphase ist, heißt es auf MAZ-Anfrage. Allerdings erwarte man im Vergleich zu üblichem Asphalt eine positivere Ökobilanz bei besseren, aber mindestens gleichen Gebrauchsparametern. „Wir beobachten insbesondere das Verhalten des Materials. Zum Beispiel in den nächsten Wintern oder auch bei hoher Hitze“, sagt Pressesprecherin Christine Homann.

Die Ecoflakes ersetzen Teile des verwendeten Bitumens. Sie sollen die Stabilität, Elastizität und somit die Standfestigkeit des Materials erhöhen. Im konventionellen Straßenbau wird Neuplastik als Bindestoff zwischen Stein und Bitumen verwendet. Die Ecoflakes hingegen sind aus recyceltem Plastikmüll.

Bilder aus dem Frühjahr vom Aufbringen des besonderen Asphalts. Quelle: Ecopals

Gegründet haben Ecopals drei ehemalige Studienkollegen der Friedrichshafener Zeppelin Universität. Einer von ihnen ist Jonas Varga aus Potsdam. Er beschreibt, wie diese Entwicklung des Fraunhofer ICT funktioniert: „Normalerweise wird Bitumen mit Steinen vermischt, es entsteht herkömmlicher Asphalt. Wenn man jedoch Plastik hinzugibt, wird die Straße hitzebeständiger und resistenter.“ Diese Idee stammt aus Indien.

Innovation auf der Potsdamer Straße: Verfahren wird geheim gehalten

„Wir kommen ins Spiel, weil unser Produkt regionale Abfallströme nutzt“, erklärt Gründungsmitglied Justus Susewind. „Wir sortieren die Kunststoffe nach bestimmten Verfahren aus und stellen ein eigenes Additiv her.“ Die sechsköpfige Berliner Firma um die Gründer Fabien Matthias, Maximilian Redwitz und Jonas Varga ist also ein Zulieferer des regionalen Straßenbauers.

Im Pilotprojekt Potsdamer Straße kam ein Produkt aus recyceltem Berliner Müll zum Einsatz. „Wir haben die erste Charge quasi in Handarbeit auf dem Hinterhof produziert“, erklärt Gründungsmitglied Justus Susewind. Zukünftig möchte man jedoch den lokalen Abfall aufbereiten und somit die Lieferwege und CO2 sparen. Konkret würden bis zu 0,7 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Asphaltbelag vermieden.

Mehr als 200 Millionen Tonnen Plastik würden pro Jahr weltweit verbrannt, in Deponien oder ins Meer abgeladen werden. Gerade in Ländern mit hohem unverarbeitetem Müllaufkommen könnte man so im Straßenbau Recycling betreiben. „Deshalb versuchen wir auch, die Leute vor Ort zu befähigen; andernfalls würde man den ökologischen Effekt wieder zunichte machen.“

Weltweites Potenzial für Ecoflakes

Laut dem Unternehmen gibt es 7,7 Millionen Kilometer Asphaltstraßen rund um den Globus. Nicht zuletzt wegen des steigenden Lieferverkehrs nähmen die Belastungen auf den Wegen zu. Das Verfahren könne nahezu überall auf der Welt eingesetzt werden. Vor Potsdam hat Ecopals bereits Straßen in Vorarlberg und Nepal mitgebaut. Der Kontakt nach Nepal kam durch den dritten Gründer, Fabien Matthias, zustande. Er war 2015 noch als Student im Land und erlebte das schwere Erdbeben sogar als Ersthelfer mit.

Blick aus der Luft auf die Baustelle in der Potsdamer Straße im Frühjahr. Quelle: Ecopals

Zurück in Deutschland wollte er nachhaltig helfen und gründete den Verein NePals mit Sitz in Potsdam. Dieser finanzierte verwaisten Kindern die Schule und später das Studium. Die Unternehmung Ecopals ist über die gemeinnützige GmbH NIDISI weiterhin mit dem Verein verknüpft. NIDISI kümmert sich auch um asbestbereinigte, saubere Quellen zur Wassergewinnung und erhält 10 Prozent der Gewinne von Ecopals zurück.

Hilfe für Hochwassergebiete im Westen Deutschlands?

Auch die Potsdamer Straße ist also Teil eines größeren Ganzen. „Wir sind frei auf das Bauamt zugegangen und waren überrascht, wie aufgeschlossen die Leute waren“, sagt Jonas Varga. „Unsere Präsentation wurde sehr interessiert aufgenommen und auch kritische Fragen gestellt.“ Ein halbes Jahr verging, bis das Pilotprojekt Gestalt annahm. Zurzeit bemüht sich das Start-up um weitere Aufträge aus westdeutschen Städten. „Wir möchten uns auch an der Aufbauarbeit in den Hochwassergebieten beteiligen, um vor Ort möglichst schnell zu helfen“, sagt Varga. „Wir würden unser Produkt zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen – nicht zuletzt, da die Katastrophe doch ökologische Hintergründe hat.“

Da in Deutschland sehr stark genormte Verfahren vorherrschten, müsse man jedoch noch weitere Gutachten einholen. Dennoch: „Die Branche ist gut unterwegs“, so Justus Susewind, „die Quote an Recyclingstraßen nimmt zu.“ Auch für die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind die Hochschulabsolventen sensibilisiert: „Wenn man weiß, wie der Markt funktioniert, weiß man auch, dass man nicht teurer sein darf als die Mitbewerber. Preis erleichtert die Durchsetzung des Produkts.“ Andererseits, da sind sich die Gründer einig, werde es auf lange Sicht teurer, wenn man nicht nachhaltig handle.

Von Gabriele Spiller