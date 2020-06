Potsdamer Synagogen-Streit: Nun schaltet sich der Oberbürgermeister ein

Potsdam

Nun schaltet sich auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in die jüngst neu aufgeflammte Debatte um den Synagogen-Streit in Potsdam ein. Er spricht sich für die Neubaupläne aus, appelliert an die jüdischen Gemeinden, gemeinsam mit dem Land Brandenburg die noch offenen Fragen rasch zu klären – und findet klare Worte in Richtung der Potsdamer CDU. „Es war immer Konsens in der Potsdamer Politik, den Synagogenneubau gemeinsam voranzubringen“, erklärt Schubert in einer Pressemitteilung. „Dass die Potsdamer CDU-Spitze mit Alt-Ministerpräsident Matthias Platzeck nun ausgerechnet den Mitinitiator des von der früheren rot-schwarzen Landesregierung im Jahr 2003 initiierten und vom Land finanzierten Synagogenneubaus attackiert, ist völlig unverständlich.“

Platzeck hatte in der MAZ deutliche Kritik an der Haltung des Synagogengemeinde-Vorsitzenden Ud Joffe zum Synagogenbau geäußert. In dem exklusiven Gespräch appellierte Platzeck an Joffe, im Sinne des Ziels – der baldigen Fertigstellung der Synagoge – zu handeln und eigene Befindlichkeiten hintenanzustellen.

CDU wirft Platzeck „massive Polemik“ vor

Das wiederum hatte die Potsdamer CDU auf den Plan gerufen, die Platzeck „fehlendes Verständnis, Sensibilität im Umgang mit Religionsgemeinschaften“ vorwarfen. „Man traut seinen Augen kaum“, hieß es in der Mitteilung der CDU, „dass sich ein ehemaliger Ministerpräsident des Landes öffentlich mit einer derart massiven Polemik in die architektonisch-religiösen Angelegenheiten des Potsdamer Synagogenneubaus einmischt.“

Schubert fürchtet nun, dass dass der jahrelange Streit um die Synagoge von „der Potsdamer CDU parteipolitisch aufgeladen“ werde. „Die Ministerin Dr. Manja Schüle hat sich in den vergangenen Wochen erfolgreich engagiert, die jahrelange Blockade zu beenden, um den Bau der Synagoge endlich realisieren zu können“, so Schubert. Dabei stehe die Stadt Potsdam an der Seite der Landesregierung. „Jüdisches Leben soll seinen Platz bald wieder sichtbar in der Mitte der Stadt haben – es gehört in kein Provisorium“, so Schubert.

Schubert fordert: Synagogen-Bau muss beginnen

Die jüdischen Mitbürger müssten laut Schubert seit Jahren mit einem Provisorium leben, welches weder für das religiöse Leben, noch als Begegnungsort geeignet ist und auch nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht. „Der Neubau muss endlich begonnen werden, damit Potsdam wieder eine Synagoge erhält“, so Schubert. Deswegen habe er es ausdrücklich begrüßt, „dass die rot-schwarz-grüne Landesregierung mit der verantwortlichen Kulturministerin Dr. Schüle, endlich auf einen Baubeginn drängt“.

Seit Jahren blockiert der immer wieder aufflammende Streit um die Architektur den Bau einer Synagoge. „Und das“, schreibt die Stadt in der ihrer Mitteilung, „obwohl sich zuletzt nicht nur jüdische Gemeinden, sondern auch der Potsdamer Gestaltungsrat für den Entwurf von Haberland ausgesprochen haben.“ Aus ihrer Sicht bietet der jetzige Arbeitsstand genügend Spielraum, um bei den offenen Fragen Kompromisse zu finden. „Man müsse befürchten, dass wieder einmal die verbissen geführten Architekturdiskussionen in unserer Stadt dazu führen, dass ein Streit eskaliert. Vielmehr ist es nötig Kompromisse zu suchen“, so Schubert.

