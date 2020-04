Potsdam

In Potsdam Drewitz und in Teilen des Kirchsteigfelds war um 10.46 Uhr der Strom ausgefallen. 2500 Haushalte waren für rund eine Stunde von der Störung betroffen, teilen die Stadtwerke auf MAZ-Nachfrage mit. Ebenso waren sämtliche öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Ampeln ausgefallen. Um 11.50 Uhr teilen die Stadtwerke auf Twitter mit: „Die schrittweise Wiederherstellung der Stromversorgung in den betroffenen Bereichen ist jetzt abgeschlossen.“ Der Strom ist also wieder da.

Ursache für den Stromausfall war ein defektes Kabel. Die Stadtwerke haben den Strom umgeleitet, um den Ausfall zu beheben. „Das defekte Kabelstück wird ausgetauscht“, teilt Stefan Klotz, Sprecher der Stadtwerke mit.

„Es waren alle Einrichtungen betroffen, die am Stromnetz hängen“, sagt Stefan Klotz. Die Straßenbahn hätte allerdings eine eigene Stromversorgung und fuhr deswegen während des Stromausfalls regulär und ohne Beeinträchtigungen.

Von Jan Russezki