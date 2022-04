Babelsberg

Papier so falten, dass der Flieger so weit oder so lange wie möglich fliegt. Klingt nach Kinderkram, ist aber eine Wissenschaft für sich. Am Donnerstag fand im Uni-Potsdam-Campus Griebnitzsee die WM-Qualifikation im Papierfliegen statt. Zwei Teilnehmer konnten sich mutmaßlich für die Nationalfinals in Sinsheim qualifizieren. Sollten sie sich auch dort durchsetzen, sind sie für das World Final am 13. und 14. Mai in Salzburg zugelassen. Veranstalter des Wettbewerb ist ein Brausehersteller, der seine Getränke damit bewirbt, dass sie angeblich Flügel verleihen.

Keine idealen Flugbedingungen auf dem Uni-Campus

Die Veranstalter, ebenfalls Studenten an der Uni, sind zufrieden mit den Ergebnissen. Die Weiten seien solide, aber nicht herausragend. Das würde allerdings mitunter an den unzureichenden Voraussetzungen in der Uni liegen. Der Wettbewerb um die weiteste Länge fand nämlich im Gang neben den Hörsälen statt. In der Kategorie „Airtime“ hingehen, in der es um die längste Flugdauer geht, sind die Veranstalter mit den Ergebnissen zufrieden. Diese wurde im Atrium ausgetragen. Dort waren die Bedingungen nach Angaben der Veranstalter optimal.

Kurz vor Ende der Veranstaltung sah es so aus, als hätten zwei Teilnehmer die Qualifikation für die Nationalfinals in Sinsheim geschafft. In der Kategorie „Distanz“ belegt, der aus Dortmund angereiste Alexander Schwarz mit einer Weite von 20,79 Meter den ersten Platz. Im deutschlandweiten Vergleich liegt er damit auf dem 14. Platz. In der Kategorie „Airtime“ gewann Konstantin Ketterer mit einer Flugdauer von 7,58 Sekunden und belegt damit deutschlandweit den siebten Platz.

Schere oder Klebeband sind im Wettbewerb nicht erlaubt

Die beiden Veranstaltungen unterscheiden sich maßgeblich in der Art der verwendeten Papierflieger. Spitze und schmale Papierflieger würden die größten Distanzen überwinden, wohingegen kompaktere eher quadratische Flieger die besten Chancen auf einen langen Flug hätten, erklären die Veranstalter. Der Einsatz von Schere oder Klebeband ist dabei in beiden Kategorien strengstens verboten.

Von Nick Wilcke