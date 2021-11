Potsdam

Träger der Synagoge wird zunächst die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), die als Dachorganisation die jüdischen Gemeinden und Landesverbände auf dem Gebiet der jüdischen Sozialarbeit vertritt. ZWST-Präsident Abraham Lehrer ist auch Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Herr Lehrer, es ist bundesweit das erste Mal, dass die ZWST sich so beim Bau einer Synagoge einbringt. Sonst konzentrieren Sie sich auf soziale Belange. Was hat Sie dazu bewogen?

Abraham Lehrer: 1990 sind wir mit unseren Angeboten auch in den Neuen Bundesländern eingestiegen. Wir etablierten in jedem Bundesland eine neue Vertretung der ZWST. Bis auf eine Vertretung haben wir alle an die örtliche Gemeinde oder den Landesverband abgegeben. In Berlin existierte die größte Dependance, mittlerweile wieder aufgelöst, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Dass wir uns jetzt bei der Potsdamer Synagoge engagieren, entstand aus dem Wunsch, das Projekt „Neubau eines Gemeindezentrums mit Synagoge“ endlich zum Laufen zu bringen.

Vorausgegangen sind viele Jahre des Streits zwischen den jüdischen Gemeinden über das Äußere der Synagoge. Überlegt man es sich als Zentralwohlfahrtsstelle da nicht zweimal, ob man sich überhaupt auf so ein heiß umkämpftes Thema einlässt?

Jetzt, wo der Grundstein gelegt ist, haben wir nicht mehr die Sorge, dass es weiter Streit gibt. Als Kulturministerin Manja Schüle (SPD) auf uns zukam und uns die Offerte unterbreitete, haben wir das Plus und das Minus abgewogen. Wir kamen zu dem Schluss: Es ist eine große Chance und wir wollen sie wahrnehmen – für die Jüdinnen und Juden hier in Brandenburg, insbesondere für die Stadt Potsdam. Auch wenn wir wissen, dass es während der Inbetriebnahme der Synagoge möglicherweise zu Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen mit der einen oder anderen Gemeinde kommen wird.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Julius Frick

Synagogengemeindechef Ud Joffe hat das Projekt und dessen Umsetzung wiederholt scharf kritisiert. Rechnen Sie mit einer Klage von Joffe gegen das Land, das ja die Synagoge realisiert?

Nein, das glaube ich nicht, sonst wäre die Klage schon da. Ich vermute, dass eine Klage vor dem Baubeginn gekommen wäre.

„Eine Etage für würdige Gottesdienste und Feste“

Wie würden Sie die Rolle der künftigen Synagoge definieren?

Es soll ein Gemeindezentrum mit Religion, Kultur und von mir aus auch Sport werden. Die Beratungsangebote werden die Themen Gesundheit, Rechtsberatung und psychologische Unterstützung umfassen. Zudem ist eine Etage für würdige Gottesdienste und das Feiern von Festen vorgesehen. Allerdings traue ich mich zu wetten, dass man gleich nach der Einweihung feststellen wird, dass das Gebäude zu klein ist. Dennoch sind die vielen verschiedenen Aufgaben angesichts der vorhandenen Raumkapazität gut gelöst.

Die ZWST wird den Bau begleiten und nach der Einweihung drei Jahre lang die Trägerschaft übernehmen. Was passiert dann?

Wir wollen dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden im Land Brandenburg dann ein florierendes Haus übergeben. Der Landesverband muss dann entscheiden, ob er es an die Gemeinden weitergibt oder ob er es selbst führt.

„Wir sind keine eierlegende Wollmilchsau“

Die Synagogengemeinde hat die Übergabe an den Landesverband heftig kritisiert, da sie ihm nicht angehört und sich ausgegrenzt fühlt. Trifft das zu?

Wir haben während unserer Überlegungen die Linie verlassen, die eierlegende Wollmilchsau für alle jüdischen Gemeinden sein zu wollen. Wir haben uns entschieden, die Interessen unserer Mitglieder wahrzunehmen und somit mit dem Landesverband zusammenzuarbeiten, weil er dem Zentralrat der Juden und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden angehört. Bei der Synagogengemeinde ist das nicht der Fall. Dennoch sind natürlich auch jene Gemeinden, die nicht Mitglied im Landesverband sind, eingeladen, die Synagoge künftig zu nutzen.

Von Ildiko Röd