Im eskalierten Streit zwischen der Landesregierung und der jüdischen Synagogengemeinde um einen Synagogenneubau für Potsdam bemüht sich nun der Förderverein der Gemeinde um Vermittlung. Die Vollversammlung verabschiedete am Donnerstag einen Beschluss, nach dem das Gespräch mit dem Kulturministerium gesucht, zugleich aber auch klare Forderungen gestellt werden sollen.

„Gleiche Rechte wie der Bauherr“

Demnach sollen die Synagogenemeinde und die Jüdische Gemeinde als die potenziellen Nutzer des geplanten Neubaus in der Schlossstraße so gestellt werden, dass sie die „gleichen Rechte wie ein Bauherr haben“. Aktuell ist das Land mit seinem Landesbetrieb für Bauen und Liegenschaften Bauherr.

In dem Streit geht es vor allem um Gestaltungsfragen. Derzeit, so Fördervereinschef Ulrich Zimmermann, seien das Land und der von ihm beauftragte Architekt „nicht bereit“, die Vorstellungen der künftigen Nutzer inbesondere bei der Gestaltung der für den Gottesdienst zentralen Innenräume umzusetzen, und das sei „nicht in Ordnung“.

Frauenetage ohne Tageslicht

Die zweite Forderung betrifft einen Konsensbeschluss beider Gemeinden zur Gestaltung der Fassade. Der Architekt soll demnach verpflichtet werden, den Inhalt dieses Beschlusses umzusetzen. Als ein Detail nannte Ud Joffe als Vorsitzender der Synagogengemeinde Tageslicht für die Frauenetage durch eine entsprechende Gestaltung der Fenster.

Dritte Forderung ist ein Planungsstopp, so lange die ersten beiden Forderungen nicht umgesetzt werden. Damit solle die „Verschwendung von Steuergeldern durch eine nicht von den Juden gewollte Synagoge“ verhindert werden, sagt Zimmermann.

Nach einer weiteren Forderung des Fördervereins soll das Land alle Aktionen fördern, die ein Zusammengehen der beiden großen jüdischen Gemeinden in Potsdam fördern oder ermöglichen: „Eine Zwangsstätte für die beiden jüdischen Gemeinden“ dürfe es nicht geben, so der Vorsitzende Zimmermann.

Joffe verweist auf christliche Gemeinden

Er knüpfte damit an die Polemik von Joffe an, der die Vorgabe einer Synagoge für alle interessierten jüdischen Gemeinden in Potsdam in begrifflicher Anlehnung an die NS-Konzentrationslager als „Konzentrationsstätte“ geißelte.

Joffe bekräftigte am Donnerstag seine Kritik mit dem Vergleich, niemand in Potsdam käme auf die Idee, der französisch-reformierten und der katholischen Gemeinde die gemeinsame Nutzung eines Gotteshauses vorzuschreiben.

Er warf der Landesregierung und der SPD insbesondere zudem vor, eine Fusion der beiden großen jüdischen Gemeinden hintertrieben zu haben.

Schließlich fordert der Förderverein für den Fall, dass ein gemeinsamer Synagogenneubau „nicht mehr gelingt oder von den jüdischen Gemeinden gewünscht wird“: Dann solle die Landesregierung „eine andere Form der Förderung für die jüdische Infrastruktur in Potsdam finden, die den Rechten der verschiedenen Potsdamer jüdischen Gemeinden Rechnung trägt“.

Synagogengemeinde will Gleichbehandlung

Ud Joffe kündigte an, dass die Synagogengemeinde im Falle eines Neubaus mit Landesfinanzierung ohne ihre Beteiligung auf Gleichbehandlung klagen werde.

Wie berichtet, hatte die Synagogengemeinde im Streit um das Neubauprojekt im Sommer die vorher gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde genutzten Räume in der Werner-Seelenbinder-Straße verlassen und einen eigenen Gebetsraum im Haus der Heilig-Kreuz-Gemeinde an der Kiezstraße bezogen.

Im September wurde die Thorarolle geweiht, am 9. November soll die Einweihung der Synagoge folgen, wie Joffe am Donnerstag ankündigte. Die Bauherrenschaft des Landes beim geplanten Synagogenneubau in der Schlossstraße ist nach seinen Angaben deutschlandweit einmalig.

Der Vorsitzende des Potsdamer Bauausschusses Wieland Niekisch ( CDU) erklärte in der Versammlung, er habe sich „lange nicht mehr als Brandenburger und Deutscher so geschämt“ wie beim Synagogenstreit. Der deutsche Staat sei „in der Pflicht, das Geld zu geben und mit den Juden gemeinsam neu zu bauen“, so Niekisch: „Was ist daran so schwer?“

