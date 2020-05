Potsdamer Synagogenstreit kocht wieder hoch

Potsdam

Der Streit um die Synagoge ist erneut voll aufgeflammt: Nachdem der Synagogengemeinde-Vorsitzende Ud Joffe bereits deutlich gemacht hat, weiter den Posten eines Synagogenbeauftragten für sich reklamieren zu wollen, obwohl ihn die Jüdische Gemeinde offiziell von dieser Funktion entbunden hat, agiert Joffe offenbar weiterhin ohne Rücksprache mit dem für die Synagoge zuständigen Kulturministerium. Sein jüngster Plan: die Gründung eines Gestaltungsbeirates für das Gebäude in der Schlossstraße 1.

Vorentwurf der Synagoge von Architekt Jost Haberland. Quelle: Bungert

„Eine Reihe namhafter Experten unterschiedlicher Themenfelder hat sich bereiterklärt, in der weiteren Planungsphase sich dieser Aufgabe zu widmen und das Projekt kompetent, wohlwollend und konstruktiv zu begleiten, um einen zügigen Planungsfortschritt abzusichern“, schreibt Joffe in seiner Presseerklärung. „Drei Rabbiner mit internationalem Status fungieren als Rabbinergericht, um die religiösen Fragen zu definieren und zu lösen. Es sind namhafte Architekten, auch Künstler dabei, zum Teil auch Potsdamer. In den nächsten Tagen werde ich Gespräche mit den anderen Vertragspartnern führen, um Fragen der Modalitäten in der Arbeit dieses Beirats zu klären.“

Zu den Experten zählt unter anderem Peter Stephan, der an der Fachhochschule Potsdam Architekturtheorie und Geschichte der Architekturtheorie lehrt, sowie die Berliner Architekten Rüdiger und Robert Patzschke, Architektin Petra Kahlfeldt, die auch dem Gestaltungsrat Potsdam angehört, sowie der Rechtsanwalt Axel-U. Wunschel, Mediator für Schlichtung im Bauwesen.

Joffe begründet die Beiratsgründung mit seiner Sorge, dass das „selbstverständliche Entscheidungsrecht der Religionsgemeinschaften bei der Gestaltung ihres Gotteshauses“ infragegestellt werden könnte.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Bungert

Dieser Vorstoß des Synagogengemeinde-Vorsitzenden sorgt für Verwunderung bei allen Projektbeteiligten. Noch am 24. April hatte Joffe nämlich bei einer Pressekonferenz, zu der Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) in der Staatskanzlei eingeladen hatte, seine Zustimmung zum Synagogen-Vorentwurf des Berliner Architekten Jost Haberland erklärt und die Zusammenarbeit ausdrücklich gelobt. Vor dem Hintergrund dieser Einigung hatte Ministerin Schüle auch erklärt, dem seit zehn Jahren auf Eis liegenden Bauprojekt nun wieder grünes Licht geben zu wollen. Doch der zur Schau gestellte Frieden währte offenbar nicht einmal einen Monat.

Auch die Jüdische Gemeinde – neben der Synagogengemeinde der zweite Vertragspartner mit dem Land für den Synagogenbau – ist von Joffes erneutem Sinneswandel und eigenmächtigem Vorpreschen kalt erwischt worden. Entsprechend fällt auch ihre Reaktion aus: „Von Verlautbarungen seitens des Vorsitzenden der Synagogengemeinde Potsdam gegenüber der Presse distanziert sich die Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam ausdrücklich“, heißt es in einer Presseerklärung des Vorsitzenden Evgeni Kutikow. Man habe „mit Verwunderung“ erfahren, dass Joffe „erneut Verfahrensvorschläge für das Projekt der Neuen Potsdamer Synagoge gemacht hat“. Dies erwecke den Anschein, als würden beide Gemeinden von dem Vorgehen abweichen, das man mit dem Land vertraglich vereinbart habe.

Evgeni Kutikow, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, und Synagogen-Architekt Jost Haberland (l.). Quelle: Archiv

„Die Einrichtung eines Expertenbeirates – unter anderem mit weiteren Architekten – ist überflüssig und könnte als unnötige Provokation gewertet werden“, erteilt Kutikow dem Vorhaben von Joffe eine deutliche Absage. Und: „Die Jüdische Gemeinde steht zu dem gemeinsamen Vertrag und dem mit der Landesregierung vereinbarten Vorgehen.“

Von Ildiko Röd