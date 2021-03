Waldstadt

Die kostenlose Corona-Schnelltestaktion der Stadt erfasst in ihrer zweiten Woche nun auch die Potsdamer Tafel. Seit Montag werden morgens ab zehn Uhr alle Mitarbeiter der Ausgabestelle für sozial bedürftige Menschen getestet, von 15 bis 17 Uhr nachmittags dann die Kunden. „Wir wollen so viele Menschen wie möglich testen, quer durch alle Stadtteile und Altersgruppen“, sagte Apotheker Ralf Alhorn der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Die Tafel-Ausgabestelle in der Waldstadt werde täglich von 100 bis 150 Menschen besucht, die sich dort vor allem Nahrung holen. Weil sie das nur einmal pro Woche tun dürfen, wechselt die Klientel täglich, so dass bis zu 750 Menschen pro Woche getestet werden könnten.

Immigranten und Flüchtlinge

Am Montag waren das vor allem Einwanderer aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion und Flüchtlinge, fast keine Deutschen. Für sie war vor der Ausgabestelle der Tafel mit Flatterband eine Teststraße aufgebaut; die Tests wurden an einem Einsatzfahrzeug der Johanniter und einem Tisch im Freien vorgenommen. An einem weiteren Tisch nahm man die Personalien der Menschen auf, die eine Viertelstunde auf das Testergebnis warten mussten. Unter den Fachkräften der Johanniter und selber im Vollschutzanzug nahm auch Apothekerin Jutta Alhorn Abstriche mit dem langen Wattestäbchen vor und erklärte geduldig den Testablauf. Sie ist sehr froh, dass so viele Ausländer sich spontan testen lassen: „An die kommen wir sonst so gut wie gar nicht ran. Die verweigern sich einfach, keine Ahnung, wieso“, sagte sie der MAZ. Aber gerade in dicht bewohnten Flüchtlingsunterkünften sei die Gefahr einer schnellen Corona-Verbreitung groß. Die überwiegende Zahl der Essensabholer nutzte auch die Testmöglichkeit, von der keiner vorher wusste.

Keine Angst vor Test

„Ich bin gekommen, um meine Frau abzuholen“, sagte Gustav Bentin (83) aus Babelsberg: „Klar, lasse ich mich testen. Ich hab’ eigentlich keine Angst, dass ich Corona habe. Ich war 40 Jahre Lokführer in Seddin und auf anderen Rangierbahnhöfen; ich habe Sport gemacht und bin immer gesund gewesen.“

Weh getan hat der Test mit Jutta Alhorn nicht, nur Tränen trieb er ihm in die Augen. Auch seine aus der Ukraine eingewanderte Frau Dusja (72) hatte keine Probleme mit dem Test: „Ich war 30 Jahre Krankenschwester“, sagte sie: „Ich weiß, wie das geht. Das ist doch keine Spritze.“ Sie fand es „hervorragend, dass es so eine Möglichkeit gibt.“

Ärger an der Ausgabe

Parallel lief die Ausgabe der fertig gepackten Papiertüten mit Essen an die Kunden der Tafel. Sie haben einen Zettel, auf dem ihr Name steht und die Zahl der Familienangehörigen. Ein Mann aus Afghanistan etwa holte Essen für sich, seine Frau und vier Kinder. Erwachsene zahlen zwei Euro pro Tüte, für Kinder kostet das 50 Cent, aber dem fünften Kind nichts mehr.

Weil die Tüten schon voll sind, wurden schwereres Obst und Gemüse an einem extra Stand im Freien ausgeben. Dort war die Stimmung spürbar rauer, weil viele Einwanderer nochmal richtig nachpackten und mehr nahmen, als ihnen zusteht. Wie ein Feldwebel bei der Armee musste Teamleiterin Erika Lehmann (70) lautstark eingreifen: „Nein! Du da, nein! Nur eins für jeden!“ Das galt auch für Blumen, die an diesem Frauentag gerne mitgenommen wurden, am liebsten mehrere Sträuße auf einmal.

Manche wollen zu viel haben

Eine junge Frau musste einen zweiten Kohlkopf, ein älterer Mann eine zweite Pampelmuse, eine Dame mittleren Alters eine aufgeschnittene Melone – in Folie verpackt – wieder zurück legen, doch gerade das will man eigentlich verhindern. „Die Menschen sollen nicht alles anfassen“, sagte Lehmann, die 30 Jahre lang im Geriatriekrankenhaus an der Weinbergstraße 70 Unterstellte hatte. Sie berichtete über Beschwerden von Anwohnern in der Waldstadt, die immer wieder im Umfeld der Ausgabestelle an der Drewitzer Straße Nahrungsmittel herumliegen sehen, die von Tafelkunden aussortiert und weggeworfen wurden. Deshalb gibt es am Freiluft-Ausgabestand jetzt immer eine Kiste, in die Kunden das zurücklegen können, was sie aus dem einen oder anderen Grund nicht wollen. „Dann“, so Lehmann, „können es ja andere noch essen.“

Von Rainer Schüler