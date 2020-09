Waldstadt

Die Spendenaktion: „Alles auf einem Hof - ein Bürocontainer für die Tafel Potsdam“ ist mit großem Schwung gestartet. Bereits ein Viertel der Summe, für die die Tafel Potsdam die Potsdamer um Unterstützung bittet, ist innerhalb von einem halben Tag gespendet worden: 855 Euro; 3500 sollen es werden, berichtet die soziale Einrichtungen, die Essen an Bedürftige ausgibt.

Büro und Ausgabe weit entfernt

Sie braucht so ein Büro, weil das heutige, das 1996 in der Geschwister-Scholl-Straße bezogen wurde, und die Ausgabestelle in der Drewitzer Straße etwa 30 Autominuten auseinander liegen.

Aus dem Büro heraus wird der gesamte Tafelbetrieb gesteuert, etwa 150 ehrenamtliche Mitarbeiter, die wöchentlich an 1200 Bedürftige Lebensmittel weitergeben. Im Jahr sind das gut 700 Tonnen Obst, Gemüse, Brot und Milchprodukte, die, anstatt im Müllcontainer zu landen, von den Tafelfahrern täglich eingesammelt und in die Ausgabestellen gebracht werden.

30 Minuten Zeitverlust für alles

Die Entfernung zwischen der Schaltzentrale und der Ausgabe ist aber ein großes organisatorisches Hindernis. Jede Mitarbeiterbesprechung, jede Einarbeitung neuer Mitarbeiter und jede schnelle Unterstützung vor Ort bedeuten etwa eine halbe Stunde Fahrt, Kraft und Kraftstoff.

Die Lösung: Das Büro zieht zur Ausgabestelle auf den Hof in einen einfachen Container. Statt fünf Kilometern nur noch fünf Schritte. Der Container ist gefunden, der Platz ist genehmigt, doch die baurechtliche Vorbereitung zum Aufstellen des Containers kostet rund 3500 Euro, die die Tafel Potsdam nur über Spenden finanzieren kann.

Potsdamer können helfen

Die Tafel bittet nun die Potsdamer, sich an der Aktion Potsdam Crowd zu beteiligen. „Aus vielen 10, 15 oder 20 Euro können schnell 3500 werden“, so Tafel-Chefin Imke Eisenblätter! Wer ein Projekt mit mindestens zehn Euro unterstützt, veranlasst die Stadtwerke Potsdam, gleichzeitig zehn Euro aus ihrem Fördertopf dazu zu geben. Monatlich wird dieser auf 2.500 Euro aufgefüllt.

Crowdfunding: So geht’s: Über diesen Link gelangt man auf die Seite von Potsdam Crowd: https://www.potsdam-crowd.de/tafelpotsdam. Hier gibt’s als Dankeschön für Unterstützer auch kleine und große Tafel-Prämien zur Auswahl. Das Projekt läuft 31 Tage bis zum 1. Oktober 2020.

