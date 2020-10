Brandenburger Vorstadt / Waldstadt 1

Es ist geschafft: Die Potsdamer Tafel hat das Geld für einen Bürocontainer zusammen, den sie an der Essensammel- und -ausgabestelle in der Drewitzer Straße aufstellen will. Wie die Stadtwerke Potsdam jetzt bekannt gaben, sind in einer Crowdfunding-Aktion 3565 Euro eingegangen; 3500 waren das Ziel. 36 Spender haben die Sammelaktion unterstützt.

Die Sammel- und Ausgabestelle der Potsdamer Tafel in der Drewitzer Straße soll bald um einen Bürocontainer erweitert werden. Quelle: Rainer Schüler

Anzeige

Die soziale Einrichtung zur Versorgung Bedürftiger mit Nahrung und Sanitärartikeln braucht so ein Büro, weil das heutige, das 1996 in der Geschwister-Scholl-Straße bezogen wurde, und die Ausgabestelle in der Drewitzer Straße etwa 30 Autominuten auseinander liegen.

Aus dem Büro heraus wird der gesamte Tafelbetrieb gesteuert und die Arbeit von etwa 150 ehrenamtlichen Helfern, die wöchentlich an 1200 Bedürftige Lebensmittel weitergeben. Im Jahr sind das gut 700 Tonnen Obst, Gemüse, Brot und Milchprodukte, die, anstatt im Müllcontainer zu landen, von den Tafelfahrern täglich eingesammelt und in die Ausgabestellen gebracht werden.

30 Minuten Zeitverlust für alles

Die Entfernung zwischen der Schaltzentrale und der Ausgabe ist aber ein großes organisatorisches Hindernis. Jede Mitarbeiterbesprechung, jede Einarbeitung neuer Mitarbeiter und jede schnelle Unterstützung vor Ort bedeuten etwa eine halbe Stunde Fahrt, Kraft und Kraftstoff.

Ein Lieferfahrzeug der Potsdamer Tafel. Quelle: Rainer Schüler

Die Lösung: Das Büro zieht zur Ausgabestelle auf den Hof in einen einfachen Container. Statt fünf Kilometern nur noch fünf Schritte. Der Container ist gefunden, der Platz ist genehmigt, doch die baurechtliche Vorbereitung zum Aufstellen des Containers kostet rund 3500 Euro, die die Tafel Potsdam nun über Spenden finanzieren kann.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Die Stadtwerke stellen in ihrer Crowdfunding-Aktion jeden Monat 2500 Euro zur Verfügung. Für eine Spende von mindestens zehn Euro legen die Stadtwerke zehn Euro drauf; der Aufschlag bleibt auch bei höheren Spenden so. Bei der Tafel-Sammlung kamen 350 Euro vom kommunalen Unternehmen.

Von Rainer Schüler