Corona: So liefert die Potsdamer Tafel ihre Waren an Bedürftige

Waldstadt

Antreten zum Appell! Auf dem Gelände der Ausgabestelle an der Drewitzer Straße sammeln sich am Dienstagnachmittag sechs Fußballer des SV Babelsberg 03 und drei Mitarbeiter des Lindenparks zur „Diensteinweisung“ bei Imke Eisenblätter.

Imke Eisenblätter weist die SVB-Spieler ein Quelle: Rainer Schüler

Die umtriebige Chefin der Potsdamer Tafel bedankt sich bei den Hilfsangeboten des Sportvereins und des Sozialpädagogischen Instituts (SPI) Berlin für ihre Hilfsangebote und verteilt Adressenlisten. Weil die Kunden der Sozialeinrichtung nicht mehr zur Ausgabestelle kommen sollen, was sie zum Teil trotzdem tun, kommt die Tafel nun zu ihnen.

Am Dienstag startete die erste Liefertour für 60 Haushalte: Alleinstehende, Rentner, Erwerbsunfähige und Kranke. „Jeder Haushalt bekommt zwei Tüten“, sagt Eisenblätter: eine „nahrhafte“, die sie „Obst & Gemüse“ nennen, obwohl auch Fleisch, Fisch oder Sushi drin sind, und eine „süße“ mit Kuchen, Keksen und jeder Menge Süßigkeiten. „Nur vom Feinsten“, freut sich Abteilungsleiterin Silvia Behrend, die den Vormittag über mit zehn Helfern fast 130 Recyclingtüten gefüllt hat. Unmengen Osterschokolade gilt es zu verteilen, von Markenfirmen; die Märkte sind froh, die Ware loszuwerden für den guten Zweck.

Fertig gepackte Auslieferungstüten bei der Potsdamer Tafel Quelle: Rainer Schüler

Wegen Corona gibt es keine Probleme, Nahrungs- und Genussmittel zu bekommen; es wurde augenscheinlich viel weniger verkauft. Für Mittwoch ist ein ganzer Laster angekündigt aus dem Tafel-Zentrallager Eberswalde, und auch aus dem Berliner Großmarkt kommt eine Riesenlieferung.

Neue Ware für die Tafel Quelle: Rainer Schüler

Rund 60 Tonnen Lebensmittel rettet die Tafel jede Woche vor der Vernichtung, berichtet Eisenblätter: Die Ware kommt aus allen Discountern und Supermärkten. 40 Tonnen Obst und Gemüse sind darunter, zehn Tonnen Backwaren, der Rest ist anderes. Das könnte die Tafel allein gar nicht verteilen, zumal sie nun ausliefern muss. 100 bis 140 Leute kamen vor Corona zur Ausgabestelle; nicht alle werden auch beliefert.

Imke Eisenblätter, Vorsitzende der Potsdamer Tafel Quelle: Rainer Schüler

„Etliche haben unser Angebot dankend abgelehnt“, sagt die Chefin: „Die wollen nicht, dass Nachbarn etwas mitbekommen.“ Dass man nun mit Nichttafel-Fahrzeugen liefert, beruhigte die Ängstlichen nicht. Es werden sogar immer mehr Kunden derzeit. Neben Rentnern, Kranken, Alleinstehenden, Familien und Asylbewerbern kommen Behrend zufolge zunehmend Menschen zur Tafel, die wegen der Pandemie auf Kurzarbeit gesetzt sind und nicht mehr genug Geld haben, sich und ihre Angehörigen zu verpflegen.

Bis zu 400 Haushalte am Tag

So werden es freitags und montags bis zu 400 Haushalte, die angefahren werden müssen. Mit jedem hat die Tafel gesprochen, einen Liefertag vereinbart, Adressen und Telefonnummern in Listen für die Fahrer geschrieben, denn die Ware muss ja übergeben werden.

Eugene Pyanoe (l.) und Julius Schramm vom Lindenpark checken die Route auf Google Maps Quelle: Rainer Schüler

Reiko Käske und seine Mitstreiter Julius Schramm und Eugene Pyanoe tragen dass dann auch mal bis in den vierten oder fünften Stock, wenn Bedürftige kaum laufen können. Das ist besser als im Büro zu sitzen, sagt Käske, der sonst die Öffentlichkeitsarbeit des SPI betreibt; Julius ist Veranstaltungstechniker ohne Veranstaltungen, Eugene Azubi in diesem Fach.

Dienst an der Öffentlichkeit

„Wir haben leider kaum zu tun“, sagt Käske, „aber weil wir öffentlich gefördert werden, geben wir jetzt der Öffentlichkeit etwas zurück. Wir haben Autos und Leute, die sie bewegen können. Wir helfen der Tafel, solange sie uns braucht, ich denke, das geht den ganzen Sommer über.“

Die Jungs vom Lindenpark in Aktion Quelle: Rainer Schüler

Die Sportler und die Clubhausleute beladen ihre Autos, greifen sich die Routenlisten und fahren los. Käske fängt in der Waldstadt an, wo er etwas Mühe hat, die ungeradem Hausnummern im Caputher Heuweg zu finden. Er muss weite Wege nehmen mit den beiden durchaus schweren Tüten, die er dann zum Beispiel für Matthias Bohm hoch in den viertel Stock schleppt.

Reiko Käske vom SPI liefert aus, unter anderem an Matthias Bohm. Quelle: Rainer Schüler

Bohm ist 57 und erwerbsunfähig; er hat Probleme mit den Gelenken, kann kaum laufen und kauft selbst nur unter Schmerzen ein. Er hatte angerufen bei der Tafel, was nun wird, wenn wegen Corona die Ausgabe geschlossen ist. Gern nahm er das Lieferangebot an, das sogar gratis ist, während Erwachsene sonst zwei Euro zahlen. Seit einem Jahr ist Bohm Kunde bei der Tafel.

Früher Unternehmer, heute arm

An einer anderen Ecke der Waldstadt öffnet im vierten Stock eine stets gut frisierte Dame, der man Bedürftigkeit nicht ansieht, doch trotz Mini-Rente hält die frühere Gaststättenbetreiberin und Ex-Imkerin mit Vieh auf dem Hof noch immer viel aufs Äußere. Sie ist seit vielen Jahren Tafelkunde, will aber auf keinen Fall, „dass meine Feinde davon erfahren.“ So verschweigt sie ihren Namen. Freundlich und dankbar aber ist sie, wie die meisten anderen, die an diesem erstem Liefertag Besuch bekommen von den Tafel-Helfern. „Wir werden das sehr lange machen müssen“, sagt Imke Eisenblätter.

Von Rainer Schüler