Ein reiches Buffet von Chefkoch Ronny Pietzner und eine illustre Mannschaft mit Kelle, Messer, Löffel und Gabel an der Essensausgabe – da bildeten sich am Sonntagmittag in der Metropolis-Halle des Filmpark schnell Schlangen. Für 720 Gäste der Weihnachtsfeier der Tafel Potsdam teilten Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), Sozialdezernentin Brigitte Meyer ( SPD), Stadtwerke-Chefin Sophia Eltrop und andere Führungskräfte der Verwaltung und kommunaler Unternehmen Gänsekeulen, Knödel und Rotkohl aus, aber auch Milchreis und Süßspeisen.

Zur Galerie Die Metropolis-Halle des Filmparks war am Sonntag nicht für eine Gala, ein Konzert oder eine Konferenz da, sondern Schauplatz eines gewaltigen Essens: Die Tafel bewirtete mehrere hundert Bedürftige.

Die runden 10er-Tische in der Halle waren festlich eingedeckt, auf der großen Bühne flackerte ein knisterndes Kaminfeuer über den Großbildschirm – und das Kindermusiktheater „Buntspecht“ spielte ein Advents-Stück, bei dem der Weihnachtsmann diesmal nicht rot, sondern glitzernd blau gewandet war.

Hälfte der Gäste sind Migranten

Die Hälfte der Gäste an diesem teils trüben, teils sonnigen Sonntag sind Migranten, Flüchtlinge und Einwanderer. „Jeder zweite ist ein Kind“, sagt Tafel-Schatzmeisterin und SPD-Stadtverordnete Imke Eisenblätter, die selbst beim Abräumen der Tische hilft. Die Einladungen seien über die Tafel-Ausgaben verteilt worden; daraufhin habe sich jeder anmelden können.

Den oft kinderreichen ausländischen Familien fehlt das Geld zu einem auskömmlichen Leben offenbar ebenso wie den vielen Rentnern im Saal, die sich trotz jahrzehntelangen Berufslebens jede Woche bei der Tafel Lebensmittel holen müssen. Jutta Küsel (60) aus Drewitz und Helga Titze (70) aus dem Schlaatz etwa kennen sich schon lange; jeden Dienstag sehen sie einander an der Ausgabestelle der Tafel, wo sie sich für die Woche eindecken mit dem Nötigsten.

Rente reicht kaum zum Leben

„Das hier kann ich mir sonst nie leisten“, sagt Jutta Küsel, die jahrzehntelang im Handel und dann sieben Jahre im Pflegedienst beschäftigt war. Mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente von 400 Euro muss sie irgendwie über den Monat kommen. Auch ihr Mann hat nur eine kleine Rente – er konnte aus Gesundheitsgründen die Einladung der Tafel nicht annehmen. Jutta Küsel nimmt ihm etwas mit, hat die Tupper-Dosen in einem Beutel am Stuhl hängen. „Ein Leben lang gearbeitet, und nun reicht es für gar nichts“, seufzt die 60-Jährige, die Lebensmittel niemals wegwirft, jede Druck- und Faulstelle aus dem Apfel schneidet, aus Restbeständen immer wieder Essen zaubert.

Nichts wird einfach weggeworfen

Sie näht und flickt auch die Anziehsachen und ist selber manns genug, Löcher in die Wohnungswand zu bohren und Dübel einzuschlagen für Regale. Helga Titze war 30 Jahre Dentaltechnikerin und sie könnte mit ihrer „Micker-Rente“ ebenfalls nicht überleben ohne Essen von der Tafel. Auch Christa Redlich (Name geändert – d.Red.) ist auf die Tafel angewiesen. Schicker als viele andere ist die 72-Jährige aus der Waldstadt gekommen; man sieht ihr Bedürftigkeit nicht an. „Man muss trotzdem was aus sich machen“, sagt sie und streicht sich durchs frisierte weiße Haar. Wohin sie auch geht, sie mache sich immer schick.

Auch sie näht selbst, bastelt, werkelt, macht aus allem etwas Brauchbares. „Weggeworfen wird bei mir nichts.“ Sie fühlt sich arm: „Ich schäme mich dafür und bin wütend, auf mich selbst, auf diese Gesellschaft.“ Manchmal, sagt sie, habe sie vom Leben richtig „die Schnauze“ voll. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so schlimm kommt.“

Neun Menschen in drei Räumen

Viele Gäste leben noch nicht so lange in Deutschland: Ramisa Bajtic (28) etwa kam erst vor vier Jahren aus Bosnien. Sie und ihr Mann, der schon 20 Jahre hier ist, haben inzwischen sieben Kinder und leben zu neunt in einer Drei-Raum-Wohnung. Immer wieder haben sie versucht, eine größere zu bekommen – vergeblich. „So ein gutes Essen gibt es bei uns nicht“, sagt sie. Aufs Foto will sie nicht, aber drei ihrer Jungs sind begeistert: Hamdija, Valentino und Amandos werfen sich in Pose.

Galina Ecker (60) hat deutsche Vorfahren und kam aus Russland vor zehn Jahren. Inzwischen sind auch ihr Sohn Alexander und seine Frau Ina hier. Galinas Tochter Natalja muss arbeiten an diesem Sonntag, im Klinikum der Stadt. Die Oma kommt regelmäßig zur Ausgabe der Tafel: „Mein Geld reicht sonst nicht fürs Leben.“

