Der Friedenskirchen-Botschafter und Tatort-Schauspieler Jörg Hartmann hat am Mittwoch in der Potsdamer City eine Spendenaktion zur Rettung des Glockenturms der Friedenskirche von Sanssouci begonnen. An der Buchhandlung „Internationales Buch“ in der Brandenburger Straße schnitt der Potsdamer ein symbolisches Band vor einem Schaufenster durch, in dem das Denkmalpflegeprojekt in Texten, Bildern, baulichen Bruchstücken und Büchern vorgestellt wird.

Die gusseiserne Innen-Halterung des Turms ist marode und muss dringend saniert werden. Von den drei Millionen Euro, die das kostet, sind nach Auskunft von Pfarrer Simon Kunze zwei Millionen bereits gesammelt, vor allem durch Großspender. Nun muss der Rest durch möglichst zahlreiche mittlere und Kleinspenden zusammenkommen.

Die Brüder Jens und Stefan Bellin hatten in der MAZ von der neu aufgelegten Spenden-Broschüre für den Campanile gelesen und dem Bauverein für den guten Zweck ein Schaufenster angeboten. Am Mittwoch war die durchnummerierte Broschüre erstmals verfügbar; Hartmann bekam die Nummer 100.

Jens Berlin hat schon mehrfach dieses Schaufenster zur Förderung hostorischer Architektur zur Verfügung gestellt, unter anderem für die Nikolaikirche und den Winzerberg. „Wir haben eine Verantwortung, der Gesellschaft solche Bauwerke zu erhalten“, sagte Jen Bellin der Märkischen Allgemeinen. Der Potdamer Grafiker Peter Rogge hat das Schaufenster gestaltet, in dem ein Glockenturm aus bedruckten Papierwürfeln steht als Sinnbild für die Wackeligkeit des Turms.

Er sei ein „Freund von guter und von historischer Architektur“, sagte Hartmann der MAZ: „Es tut mir in der Seele weh, wenn irgendwo Bauwerke gefährdet sind.“ Die Friedenskirche habe für ihn eine persönliche Bedeutung, weil seine große Tochter dort getauft wurde. Außerdem liege die Kirche seit vielen Jahren an seiner Jogging-Strecke. Das sei in besonderer Ort, der ihn immer ein bisschen an Italien erinnert, sagte Hartmann und schlug in der Broschüre eine Seite mit dem Vorbild der Kirche auf: Santa Maria in Cosmedin. „Da stehen Autos vor der Kirche“, merkte Hartmann an: „Das ist doch in Potsdam viel schöner!“ Gerade in Corona-Zeiten, in denen man nicht verreisen kann, sei es wunderbar, dass man, wenn man nicht nach Italien kommt, zur Friedenskirche gehen kann.

Von der Campanile-Broschüre gibt es nur 1000 Stück; sie kostet fünf Euro, die der Stiftung Deutscher Denkmalschutz zukommen und für den Erhalt des Campanile eingesetzt werden. Der Betrag ist aber auch nach oben offen - dafür sorgen Spenden-Flyer der Stiftung. Zusätzlich und als antiquarische Rarität sind zehn Exemplare der 50-Jahre-Jübiläumsbroschüre der Friedenskirche aus dem Jahre 1898 im Angebot. Für die raren Stücke sind jeweils 50 Euro aufgerufen.

Mit den Worten „Da es mir immer in der Seele weh tut, wenn historische Bausubstanz verschwindet und selten etwas Besseres kommt“ hatte Hartmann in Kai Pflaumes TV-Spielschau „Klein gegen Groß“ vor drei Wochen 15.000 Euro für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gespendet.

Von Rainer Schüler