Brandenburger Vorstadt

Der kleine Laden ist noch vollgestopft mit Tees und Teetrinkzubehör, fein sortiert in den Regalen, doch das Fabrikverkauf-Geschäft an der Zeppelinstraße ist nun das Ende einer Ära im Einzelhandel Potsdams: Der Name Ballhause wird verschwinden.

Seit dem 24. Dezember ist der große und bekannte Laden an der Ecke Brandenburger und Hermann-Elflein-Straße ja schon zu; am 30.Juni schließt Bettina Ballhause auch den viel kleineren und weitgehend unbekannten im Westen der Stadt, in der Zeppelinstraße 47a.

Schon das repräsentative Eckgeschäft zu schließen, war ein emotionaler und körperlicher Kraftakt für die 66-Jährige, deren Mann Axel im Mai vor vier Jahren starb und sie mit dem Geschäftlichen zurück ließ, das bis dahin vor allem er selbst gemanagt hatte. „Ich hatte von vielem ja gar keine Ahnung“, gibt sie zu: „Vom Online-Shop schon gar nicht. Ich hatte schwer zu kämpfen. Ohne meine beiden langjährigen Angestellten hätte ich das nicht geschafft.“ Ihnen hat sie gekündigt, „blutenden Herzens“, wie sie sagt: „Aber unter Corona-Bedingungen und mit der ständigen Unsicherheit weiterzumachen, war keine Option.“

Keine Weihnachtsmärkte, aber Corona

„Ich hatte Panikattacken“, gibt sie zu: „Und das dritte geplatzte Weihnachtsgeschäft wollte ich nicht mehr ertragen.“ Bettina Ballhause schloss den Laden und musste diverse Einbauten zurücknehmen, die ihr Mann noch zu DDR-Zeiten gemacht hatte. Die eigentlich zwei Geschäfte vorn an der Brandenburger und hinten an der Elfleinstraße, im Eigentum zweier Vermieter, sind nun wieder getrennt. Wände wurden wieder eingezogen, Versorgungsleitungen gekappt, die Klimaanlage ausgebaut. „Der Vermieter von vorn hätte es gern gesehen, wenn die beiden Läden weiter zusammen sind; das ließe sich viel besser vermieten“, sagt sie, doch der „Vermieter von hinten“, wollte seinen Laden wieder haben. Der hat nun weder Strom noch Wasser, weder Heizung noch sanitäre Anlagen.

Den Warenbestand aus der Brandenburger hat sie mitgenommen zum Fabrikverkauf an der Zeppelinstraße, alles gesenkt auf 40 Prozent, auch das Sammelgeschirr mit den Disney-Zwergen. Den Tee kann sie nicht reduzieren, sagt sie, „denn hier fallen noch erhebliche Kosten an.“ In den weitläufigen Räumen hinter dem Laden, wo sie die Tees gemischt und abgefüllt hat all die Jahre, stehen und liegen noch riesige Papiersäcke mit frischem Tee und Aromen, die sie in der verbleibenden Zeit mischen muss zum Verkauf. „Ich habe schon Kontakt aufgenommen zu gemeinnützigen und sozialen Einrichtungen, um den Rest zu spenden“, sagt sie: „In die Tonne geworfen wird der Tee jedenfalls nicht.“ Was mit dem Teezubehör wird, das am letzten Tage nicht verkauft ist, weiß sie nicht: „Das wird wohl abgeschrieben.“

Potsdamer Keller voller Akten

Aufheben kann sie es nicht; dafür hat sie keinen Platz. Der Keller ihrer eigenen Wohnung ist schon vollgestopft mit Geschäftsakten aus den letzten zehn Jahren, 400 Ordner, alles muss bewahrt werden für’s Finanzamt. Die Geschäftsaufgabe wird ihr mit Sicherheit Verluste bringen, und auch die müssen dokumentiert werden.

Axel und Bettina Ballhause waren jahrzehntelang erfinderisch, risikobereit und erfolgreich. „Ich hatte immer ein gutes Bauchgefühl“, sagt sie: „Wir waren oft selber überrascht, wie gut das lief.“ Ihren Beruf als Lehrerin für Deutsch und Englisch gab sie nach vier Jahren auf: „Das war nicht meins.“ Sie wechselte in den DDR-Großhandel für Waren des täglichen Bedarfs (WTB) und hörte auch dort nach drei Jahren wieder auf. Es folgte der Sozialistische Handelsbetrieb Möbel (SHB): „Wir haben sozusagen einen Nicht-Warenbestand verwaltet und verkauften Möbel, die so schnell wieder weg waren, wie sie angeboten wurden. Die Leute standen Schlange und gingen doch meistens leer aus. Das meiste ging ja in den Export. Das hat keinen Spaß gemacht.“

Selbständigkeit zur Wende

Mit der Wende brach das ab. Ihr Mann machte sich zum Jahresanfang 1989 als Drechsler selbständig; sie half ihm. Gearbeitet wurde in einer Garage, und einmal im Monat machten sie einen kleinen Laden für drei Stunden auf, bekamen Aufträge für ein Vierteljahr. Blumenständer, Gardinenstangen jeder Länge – der Bedarf war riesig. Doch mit der Grenzöffnung kamen Baumärkte mit viel billigerer Ware in den Osten, und das Geschäft brach ein.

Erster Laden hatte nur zwölf Quadratmeter

In einem ersten, kleinen Laden mit nur zwölf Quadratmetern an der Zeppelinstraße boten sie zwar noch Gedrechseltes an, aber vor allem Geschenkartikel: Figuren, Mobiles, Bäume aus Glas, Reisschalen, Püppchen, Clowns – Ware aus China: „Man wollte ja keine leere Schrankwand haben.“ Dazu kamen bald Korbmöbel: „Das kannte man im Osten kaum.“ Die Umsätze waren traumhaft. „Vormittags kam ein Laster mit Ware und lud das ab im Hof, abends 18 Uhr war alles ausverkauft.“

Piko-Laden in Potsdams City übernommen

Als im April 1991 die DDR-Handelsorganisation HO aufgelöst wurde, bewarben sie sich um ein Geschäft auf der Brandenburger Straße. Sie übernahmen einen Piko-Modellbahnladen mit Ware für 100.000 D-Mark. Modellbahnen waren ein Markenprodukt der DDR und Exportschlager; der Altbestand verkaufte sich fast komplett in drei Wochen. Für den Verlust von nur 20.000 D-Mark hatten die Ballhauses ein 80-Quadratmeter-Geschäft bekommen in Top-Lage. Sie füllten es mit Geschenkartikeln aller Art, deckten sich in Mailand und bei anderen Messen mit Ware ein. Aus Indien orderten sie einen Container voll mit Messing-Objekten, aus Thailand Öl-Lampen. „Aber das war eine Mode-Sache“, sagt sie, „und ebbte nach zwei Jahren wieder ab.“

Expansion bis nach Berlin

Alex und Bettina expandierten trotzdem, hatten Mitte der 90er fünf Läden, einen sogar in der Berliner Schlossstraße und einen im Werder-Park. Allein auf der Brandenburger Straße hatten sie drei – einen davon nur mit Geschenken für den Herren: Samuraischwerter, Ritterfiguren, Drachen, Segelschiffe.

Als der Euro die Mark ablöste am 1. Januar 2002, kam der erste große Einbruch. Um 30 Prozent ging der Umsatz zurück, weil die Menschen ihr Geld zusammen hielten. Die Pleite drohte. Sie schrumpften sich gesund und stiegen um auf Tee, folgten dem Rat ihres Großhändlers: „Mischt das doch selbst!“ Statt aromatisierten Tee in Hamburg zu kaufen, kauften sie ab 2005 die Tees und die Aromen extra und mischten sie dann nach Bedarf in Potsdam – 200 Sorten, alle selber ausprobiert.

Viele Säcke frischen Tees warten bei Händlerin Bettina Ballhause noch auf die Verarbeitung. Quelle: Rainer Schüler

Wenn sie das nun Ende Juni aufgibt, gibt es ihrer Kenntnis nach in Potsdam keinen mehr, der selber mischt. „Mir hat dieser Job immer Spaß gemacht“, sagt sie, „jeden Tag.“ Knapp 16 Wochen macht sie das noch weiter. Dann schließt sie ihren letzten Laden zu.

Von Rainer Schüler