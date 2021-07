Potsdam

Die Anicura-Tierklinik an der Forststraße gibt ihren Klinikstatus und damit die reguläre Notversorgung auf. Die Landestierärztekammer in Frankfurt/Oder musste für die Nacht- und Wochenendversorgung einen Notdienstplan erstellen. Der gilt ab Freitag, dem 2. Juli, und verpflichtet jede der 18 Potsdamer Veterinär zu einem Wochendienst von Freitag zu Freitag. Nur gibt es eine Reihe von Tierärzten, die gar keinen Notdienst machen können, weil sie entweder nur ein Arzt in der Praxis sind, keine Übernachtungsmöglichkeit für den Diensthabenden haben oder gar keine Praxis betreiben, in der man solche Dienste leisten könnte.

Die Klinik, die jetzt keine mehr ist, sich aber noch so nennt, begründet ihren Schritt mit der angespannten Personalsituation, die sie dazu zwinge, den Klinikstatus „zunächst“ ruhen zu lassen. Man könne die Anforderungen und Herausforderungen, die eine komplette 24-Stunden-Versorgung mit sich bringt, nicht mehr bewältigen, heißt es in einer Mail an die Ärzteschaft. Sobald man wieder eine Rund-um-die-Uhr-Notversorgung anbieten könne, werde das bekannt gegeben: „Selbstverständlich und im Sinne der Patienten versuchen wir dies so schnell wie möglich.“

Der Kammer zufolge gilt die Rückgabe des Klinikstatus für maximal ein Jahr, also bis zum 30. Juni 2022. Das sei im Mai beantragt und Anfang Juni vom Vorstand der Kammer „im Umlaufverfahren“ genehmigt worden, sagt Kammer-Geschäftsführerin Andrea Schulze; eine Vorstandssitzung bekam man nicht mehr organisiert. Die Potsdamer Tierärzteschaft erfuhr davon Mitte letzter Woche.

Was nach Ablauf dieses Jahres passiert, weiß in der Kammer niemand. Laut Anicura in Ravensburg sind aber trotzdem noch nachts Mitarbeiter vor Ort, um stationär aufgenommene Tiere zu versorgen. Informationen, wer aktuell Notdienst hat, würden auf der Website von Anicura Potsdam veröffentlicht und in der „Klinik“ ausgehängt, heißt es. Für den Übergang sei zudem ab 20 Uhr ein Wachdienst eingerichtet, der allen Haltern den Weg zum aktuellen Notdienst weisen kann.

Künftig bietet die frühere Anicura-Tierklinik auch ohne Not- und Nachtdienstwoche immerhin erweiterte Öffnungszeiten an: samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten sind ein Tierarzt und ein Helfer da, sowie ein weiterer Tierarzt in Rufbereitschaft

Die Personalnot betreffe als Fachkräftemangel die gesamte Branche, sagt Anicura-Sprecherin Nina Meckel: „Wenn Mitarbeiter in Elternzeit gehen, sich beruflich weiterentwickeln und wegziehen, können wir deren Stellen nicht oder nur schwer nachbesetzen. Wir könnten bei steigender Patientenzahl sogar weitere Stellen schaffen – wenn Personal auf dem Markt wäre.“

Notdienst ist auch Nachtdienst

Auf die anderen Potsdamer Tierärzte kommen nun Notdienstwochen zu. Ein solcher Dienst ist laut Kammer wochentags von 18 Uhr abends bis 8 Uhr am nächsten Morgen sicherzustellen, samstags und sonntags sogar 24 Stunden lang. Für alle Tierärzte gilt eine Gebührenordnung, der zufolge ab 19 Uhr ein Notdienstzuschlag von 50 Euro zu berechnen ist. Die normale Gebühr für die Behandlung eines Tieres wird zudem verdreifacht.

Alle 18 Wochen Dienst

„Alle 18 Wochen so einen Notdienst zu haben, ist zumutbar“, findet die Kammer-Chefin: „Aber manche Praxis stellt nun Antrag auf Befreiung.“ Das Tiergesundheitszentrum Teltow habe sich bereiterklärt, einzuspringen , etwa wenn Urlaubszeiten in den Praxen mit der Planung der Kammer kollidieren. „Wir sind streng alphabetisch vorgegangen“, sagt Andrea Schulze zum Notdienstplan. So kommt ausgerechnet die Anicura-Tierklinik Potsdam als erstes dran mit der Notdienstwoche, Elisabeth Zimpfer in der Tuchmacherstraße als letzte.

„Es hagelt Widersprüche“, so Schulze: „Aber das geht ja 400 anderen Praxen im Land Brandenburg genauso.“ Viele Praxen hätten sich in den letzten 30 Jahren nur deshalb in der Landeshauptstadt angesiedelt, weil es für sie keine Notdienste gab; denn dafür sorgte die Tierklinik, sagt Schulze. An der Forststraße hatte der diensthabende Arzt deshalb auch stets ein Nachtlager. Das können aber nicht alle, die durch die Kammer zum Notdienst eingeteilt wurden.

Brigitte Richter-Reichhelm und Hartmut Fink im Plantagenhaus 17 in der Waldstadt etwa haben keine Übernachtungsmöglichkeit in der Praxis; sie wohnen zudem in Berlin und hätten weite Wege und geben ihren Notdienst deshalb an das Gesundheitszentrum Teltow ab. Richter-Reichhelm kritisiert, dass niedergelassene Tierärzte tags und nachts durcharbeiten und „sich selbst ausbeuten dürfen“, angestellte Tierärzte davon verschont werden. Das bedeutet, dass eine Praxis mit einem selbstständigen Arzt und mehreren angestellten Veterinären nur einen Notdienst machen muss, obwohl mehr Ärzte zur Verfügung stünden.

Nach Kenntnis der Waldstädter Ärztin sind auch Leute in der Kammer-Liste, die Osteopathie und Homöopathie am Tier anbieten, jedoch keine medizinische Hilfeleistung; sie haben auch keine Praxis und müssen wieder aus der Liste genommen werden.

Arzt im Taubenschlag

Darum hat auch ein pensionierter Tierarzt in Bornim gebeten, der zwar auf 30 Jahre Klinikerfahrung in Hildesheim verweisen kann, aber nur eine eigene Taubenzucht und Tauben von Vereinsfreunden betreut. Er hat seine „Niederlassung“ auf ein Gartengrundstück angemeldet, wo seine Taubenschläge stehen. Und ein wissenschaftliches Mikroskop für Blutbilder und Kotuntersuchungen ist das einzige medizinische Gerät.

Den Niederlassungsstatus braucht er für den Apothekenstatus, und den braucht er zur Beschaffung von Arzneimitteln. Er hat gar keine Praxis und den Notdienstauftrag ebenfalls an Teltow weiterreichen können.

Von Rainer Schüler