Beim Hund werden zwölf Blutgruppen unterschieden, getestet wird aber nur auf die Blutgruppen DEA 1.1 positiv und DEA 1.1 negativ. Bei der ersten Transfusion ist es anders als beim Menschen unerheblich, welche Blutgruppe der Hund hat.

Katzen besitzen ähnlich dem Menschen die Blutgruppe A, B und AB.

Im Gegenzug zur Blutspende gibt’s eine kostenlose Allgemein- und Blutuntersuchung (Blutbild, Nierenwerte Harnstoff und Kreatinin, Leberwert ALT, Blutzucker) und einen 50-Euro-Gutschein für alle Leistungen, Medikamente, Futter und Medizinprodukte in der Tierklinik Potsdam.

Seit 1977 wird am Wildpark Veterinärmedizin auf hohem Niveau praktiziert. Die staatliche Tierklinik wurde 1991 privatisiert. 2018 gehört sie zu Anicura, einer Familie namhafter Tierkliniken und Tierarztpraxen in Skandinavien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden. nf