Potsdam

Ein offenbar verirrter Pfau hat zahlreiche Passanten, Autofahrer, die Potsdamer Polizei und die Tierrettung Potsdam in den letzten Tagen in Atem gehalten. Immer wieder wurde er gesichtet und gemeldet, oft inmitten parkender Autos und in steter Gefahr, überfahren zu werden.

Mehrfach hatten Passanten gegenüber der Polizei und der Tierrettung gemeldet, dass der Vogel auch über viel befahrene Straßen lief. Erste Meldungen kamen aus Ketzin (Kreis Havelland), dann aus Töplitz und Leest (Potsdam-Mittelmark) und Bornim (Potsdam). Er tauchte aus dem Nichts auf, mischte sich mit gebührendem Abstand unter Menschen und verschwand wieder. In Wildpark-West schließlich konnte man ihn auf einem Restaurantparkplatz in einer energischen Aktion einfangen.

Möglich war das nur mit Hilfe einer so genannten Net Gun, die sich Tierrettungsmitglied Jörg Seydel aus Lehnin (Potsdam-Mittelmark) privat angeschafft hat, nachdem die Rettung immer wieder Einsätze hatte, in denen das „fliegende Netz“ die beste „Waffe“ gewesen wäre, ein Tier schonend und aus der Distanz einzufangen. Dieses System gilt als Ergänzung oder auch Ersatz für den Tierfang mit dem Betäubungsgewehr.

„Kanone“ verschießt Fangnetz

Es wird mit einem Treibgas betrieben, Kohlendioxid in einer Kartusche. Dieses Gas schießt das Netz vorne aus dem Netztrichter hinaus; deshalb kann die Entfernung zwischen dem Fänger und dem Tier sehr schnell überbrückt werden.

Die Gewichte des Netzes sind mit Gummiköpfen ausgerüstet, um keinen Schaden an dem Tier anzurichten. Das Netz senkt sich dank dieser Gewichte über das Tier, und man kann auch empfindliche Tiere wie Störche, Kraniche, Reiher, Sichler oder eben Pfauen verletzungsfrei fangen, auch wenn das Tier erschrickt und sich wehrt.

Teure Ausrüstung, aber sinnvoll

Die Net Gun ist ein professionelles Fangsystem, das auch in Zoos und von Feuerwehren genutzt wird, etwa auf Flugplätzen, in Fußgängerzonen, Messehallen und anderen großen Gebäuden, in Großvolieren oder auf großen Freianlagen. Das Gerät kann von jedem erworben und genutzt werden. Es hat Seydel rund 1500 Euro gekostet. Nach dem Einsatz musste er zum Beispiel ein neues Netz beschaffen, weil man den im Schussnetz eingewickelten Pfau nicht mehr daraus auswickeln konnte; man musste das Netz letztlich zerschneiden. Auch die Tierrettung Potsdam selbst möchte sich mittelfristig so ein Gerät anschaffen.

Wehrhaftes und starkes Tier

Der wehrhafte Pfau hat seinem Retter mit den Krallen allerdings an beiden Oberschenkeln kräftige Kratzer zugefügt. „Er hatte im Netz natürlich Todesangst und wehrte sich heftig“, berichtet Steffen Agatz, der beim Einsatz dabei war. Es sei ein ausgewachsenes und gut genährtes Tier gewesen, das sich durchaus auch im Winter in freier Wildbahn ernähren könnte. „Ich dachte erst, der hätte mir auf die Hose gekackt“, erzählt Jörg Seydel: „Aber das war Blut von meinen Beinen.“ Dass es von der Berliner Pfaueninsel stammt, sei sehr unwahrscheinlich, weil es höchstens 50 bis 70 Meter am Stück flattern kann und es nicht übers Wasser schaffen würde.

Tierretter und Sanitärunternehmer Jörg Seydel aus Lehnin fing das Tier mit einer Net Gun ein. Der Pfau hat ihn verletzt. Quelle: Tierrettung

Keine Meldepflicht für Pfauen

Man darf privat Pfauen halten – auch unter freiem Himmel, weil die Tiere wenig flugtauglich sind und außerdem sehr standorttreu. Die Haltung muss den Behörden nicht gemeldet werden. Aber es ist keine einheimische Art. Pfaue wurden schon seit der Zeit Friedrichs des Großen (1712-1786, König in Preußen ab 1740) an verschiedensten Orten gehalten und vermehrt. Es gab sie bis kurz nach der Wende auch im Park Sanssouci, wo man vereinzelt noch eiserne Pfauenhäuser entdecken kann. Derzeit leben die Vögel vorwiegend auf der Pfaueninsel. Der in Potsdam gefangene Vogel war nicht beringt. Die Tierrettung sieht daher keine Möglichkeit, den Besitzer ausfindig zu machen, es sei denn, jemand meldet sich.

Der Pfau im Fangnetz wehrt sich heftig. Quelle: Tierrettung Potsdam

Hahn sucht Henne

Den für den Autotransport eingewickelten, stramm mit Powerband „verschnürten“ und mit einer Socke über dem Kopf in Dunkelheit versetzten Pfau hat man zur Wildtierrettung nach Wensickendorf bei Oranienburg im Landkreis Oberhavel gebracht, wo er in einem Gnadenhof ein neues Zuhause hat. Er darf nach Auskunft der Tierrettung nicht in die Natur ausgewildert werden, weil er, wie auch Waschbären, keine einheimische Art ist.

Der Wensickendorfer Verein sucht nun dringend ein Weibchen für ihn, damit er eine Familie gründen und Kinder bekommen kann. Womöglich hält jemand Pfauen und hat ein Weibchen, das er abgeben möchte.

Der Pfau im Gehege von Wensickendorf Quelle: Wildttierrettung Notkleintiere e.V.

In Wensickendorf hat man ihm in einer Scheune sofort einen Hochsitz gebaut, weil er wegen des extrem langen Schwanzgefieders etwa zwei Meter hoch sitzen können soll. Ob der Pfau allein oder mit Familie in private Hand oder an einen Zoo vermittelt werden kann, ist derzeit noch unklar.

Von Rainer Schüler