Waldstadt

Dramatische Hilfsaktion vor der Sparkassenzentrale: In der Saarmunder Straße hat die Tierrettung Potsdam einen kleinen Rattenjungen aus einem Gullideckel befreit, ehe er von Autos platt gefahren werden konnte.

Passanten hatten das zappelnde Tier entdeckt, das sich in einem Loch des Straßengullis verklemmt hatte und verzweifelt zu entkommen versuchte. Den Auftrag nahm Janette Dahms an, ihren ersten für die Tierrettung. „Ratte im Gulli verkeilt – da war mir klar, dass ich Öl brauchen würde“, sagte die 41-jährige Arzthelferin. Sie schnappte sich also Gummihandschuhe und eine Flasche Rapsöl und düste los. „Ich bin da hin und her gefahren und habe nichts gesehen. Erst als ich eingeparkt hatte, sah ich ihn“, den sie „Herbert“ nannte: „Der war mitten auf der Straße und hatte schon mal Riesenglück, dass ich ihn nicht schon beim Einparken überfahren habe.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur das Rausziehen klappte nicht. Herbert hatte Panik, piepste hektisch, versuchte zu beißen. „Der war nicht zu dick; der war nur mit seinen Hüftknochen stecken geblieben.“ Janette Dahms bot ein sonderbares Bild für die Passanten: Sie kniete mitten auf der Fahrbahn, hatte Latex-Handschuhe an und goss Öl über das Tier.

Auch mit viel Öl bekam man „Herbert“ nicht aus dem Gulliloch. Quelle: Dahms

Ein Laster näherte sich, hielt an, der Fahrer stieg aus. Dahms fragte ihn verzweifelt nach einem Gulli-Haken, um den Deckel anzuheben, und der Trucker hatte einen. Er hievte den gusseisernen Deckel hoch, so dass die Retterin den kleinen „Herbert“ mit der einen Hand ziehen und mit der anderen schieben konnte – das klappte gut.

Zum „Dank“ die Retterin gebissen

„Herbert“ revanchierte sich mit ein paar Bissen in die Hand der Retterin, begriff aber wohl offenbar, dass diese Hand ihn gerade gerettet hatte und wurde wieder friedlich. Vertrauensvoll legte er seinen Kopf in die Hand der Frau, die ihn in ein Laken wickelte, das sie im Auto für ihre beiden Hunde liegen hatte. In der Handtasche der glücklichen Retterin schlief „Herbert“ ein.

Der kleine Rattenjunge ist in der Handtasche seiner Retterin vor Erschöpfung eingeschlafen. Quelle: Dahms

Dahms desinfizierte sich und strich Jod auf ihre Wunden. „Es ist kaum noch was zu sehen“, sagte sie der MAZ am Freitag und zeigte ihre gut verheilten Hände vor.

Eine Päpplerin wusch Herbert noch am Montagabend und fütterte ihn durch die Nacht. „Am nächsten Abend, dem Dienstag, brachten wir Herbert wieder nach Hause“, erzählt Janette Dahms: „Wir setzten ihn in eine Grünfläche auf der anderen Straßenseite und schärften ihm ein, bloß nicht zurück zum Gulli zu laufen. Er hat auf uns gehört.“ Dahm ist sich sicher, dass er seine Familie wiederfindet: „Ratten sind sehr intelligent und leben in Familien. Der Herbert kriegt das hin.“

Von Rainer Schüler