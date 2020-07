Potsdamer Tourismusverband gegen Bettensteuer in diesem Jahr

Potsdam

Der Tourismusverband Potsdam plädiert dafür, die von der Stadt Potsdam erhobene Übernachtungssteuer für das Jahr 2020 auszusetzen. Die Übernachtungsbetriebe wurden durch die Einschränkungen im Rahmen der Corona Krise hart getroffen.

Kleinere Betriebe sind stärker von Bettensteuer belastet

„Das langsam wieder anlaufende Geschäft, sollte nicht durch zusätzliche Abgaben eingeschränkt werden”, teilte der Vorstand des Tourismusverbandes am Sonntag mit. Im Fokus der Forderung stünden die kleineren Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Der Anteil an privaten Gästen ist in diesen Betrieben höher als in großen Hotels. Damit seien genau diese Betriebe durch die Übernachtungssteuer der Stadt prozentual stärker belastet.

Der Tourismusverband Potsdam weist darauf hin, „dass gerade auch diese kleinen und mittleren Unternehmen kaum eine Chance haben, Hilfen aus dem zweiten Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung zu erhalten.“

Insolvenzgefahr wird im Herbst steigen

Wie hart die Gastronomie- und Tourismusbranche der Stadt betroffen sei, sehe man an den zahlreichen Unternehmen die nach den Corona-Einschränkungen nicht wieder öffnen konnten. „Für viele touristische Leistungsträger wird sich die Insolvenzgefahr aber gerade im Herbst verschärfen, wenn die privaten Gäste ausbleiben“, so der Vorstand des Tourismusverbands.

