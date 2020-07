Bornstedter Feld

Die Wiedereröffnung der Biosphäre nach Beendigung des Corona-Lockdowns ist noch immer unklar. Das Genehmigungsverfahren laufe, sagte Geschäftsführer Eckhard Schaaf am Mittwoch auf MAZ-Anfrage.

In dieser Woche liefere die zur kommunalen Pro-Potsdam-Holding gehörende Betreibergesellschaft weitere Unterlagen an die Stadt: „Ob die Biosphäre dann öffnen darf, liegt aber nicht in unserer Hand.“

Unklar sei auch, ob nach der Wiedereröffnung alle Bereiche für die Besucher freigegeben werden. So sei zu überlegen, ob es sinnvoll ist, alle Gaststättenbereiche zu öffnen. „Wir werden abwarten müssen, wie der Besucherandrang ist.“

Die Stadtverordneten Sascha Krämer und Tina Lange haben am Mittwoch im Namen der Linken-Fraktion die „schnellstmögliche Wiedereröffnung der Biosphäre“ gefordert. Die Stadt solle „konkret benennen, welche Voraussetzungen dafür nötig sind“ und den Betreiber „bei der Umsetzung“ unterstützen.

Ziel solle eine Wiedereröffnung „bis spätestens Mitte Juli, also noch in den Sommerferien“ sein, so die Stadtverordneten.

Die Biosphäre sei „nicht nur ein wichtiger Touristenmagnet, sie ist auch für die Potsdamer von großer Bedeutung für ihre städtische Ausflüge, insbesondere jetzt in der Ferienzeit“. Während fast alle städtischen Einrichtungen wieder geöffnet hätten, hätten der Stadt die eingereichten Hygienekonzepte der Biosphäre bisher nicht gereicht.

Von Volker Oelschläger