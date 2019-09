Innenstadt

Das traditionsreiche Potsdamer Tulpenfest ist wieder in der Hand seiner ursprünglichen Organisatoren. Wie der Vorsitzende des Fördervereins zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam, Hans Göbel, am Freitag bekanntgab, hat der Verein den Zuschlag der Stadt für die Durchführung in den nächsten zwei Jahren erhalten. Das Tulpenfest soll demnach seinen Charakter als Kulturfest im Holländischen Viertel zurückerhalten.

Von Saskia Kirf