Die Universitätsgesellschaft der Universität Potsdam schlägt buchstäblich ein neues Kapitel ihrer Geschichte auf. Diese Woche wurde das „Kapitel Jüdische Theologie“ gegründet. Dabei handelt es sich um eine weitere Vereinigung von ehemaligen Studierenden, also Alumni, und Freunden für einen bestimmten Fachbereich an der Hochschule.

Den Vorsitz des „Kapitels Jüdische Theologie“ bilden Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU), der Landtagsabgeordnete Andreas Büttner (Linke) und Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Die Leitung hat Harald Geywitz, der Präses der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), übernommen. Weitere Mitglieder sind die Professorin für Jüdische Religionsphilosophie, Kathy Ehrensperger, und Tobias Barniske. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Potsdam.

Bisher sieben Kapitel an der Universität

Das „Kapitel Jüdische Theologie“ gesellt sich zu den bisher sieben bestehenden Kapiteln der Universitätsgesellschaft. Es gibt zum Beispiel ein Mathematisch-Naturwissenschaftliches Kapitel, ein Kapitel Sport und ein Kapitel der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Bezeichnung „Kapitel“ hat die Universitätsgesellschaft von der angelsächsischen Hochschultradition übernommen. Dort teilen sich die klassischen Studentenverbindungen, die „Fraternities und Sororities“, in Unterabteilungen namens „chapter“ auf. Diese Bezeichnungen wiederum lassen sich durchaus auf Traditionen kirchlicher Orden zurückführen.

Über die neue Vereinigung freut sich besonders der Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs, Walter Homolka. An seiner Einrichtung werden innerhalb der Jüdischen Studien Rabbiner und Kantoren ausgebildet. „Wir wollen Menschen für unsere Themen interessieren und Ihnen auch die Chance geben, mit uns in Kontakt zu bleiben“, sagt er der MAZ. „Durch das Kapitel Jüdische Theologie gelingt uns das auf hervorragende Weise.“ Er freue sich auf viele Mitglieder und darauf, sie bei Veranstaltungen zu begrüßen.

Jüdische Theologie ist ein Glücksfall

Das will auch der Kapitel-Vorsitzende Harald Geywitz – gerade aus seiner evangelischen Perspektive heraus. „Ich halte es einfach für einen Glücksfall, dass wir die Jüdische Theologie in Potsdam haben“, sagt er der MAZ. Es sei gut, dass es nun eine Vereinigung von Freunden gebe, die die Arbeit des Instituts für Jüdische Theologie und das Studium dort fördern könne.

„Es geht auch ein bisschen darum, die Arbeit des Instituts etwa durch Veranstaltungen und Vorträge nach außen zu tragen“, sagt Geywitz der MAZ. Nicht zuletzt spiele das gesellige Zusammensein von Dozenten, Studierenden und Alumni eine große Rolle. Vor allem sei die Rekrutierung neuer Mitglieder für die Universitätsgesellschaft wichtig. „Die Mitglieder zahlen ja immerhin einen Jahresbeitrag“, so Geywitz. Damit ließen sich schon vereinzelt Projekte der Jüdischen Theologie finanzieren.

Ein Ort des Lehrens, Lernens und Betens

Der „Glücksfall“ Jüdische Theologie wird nach Meinung von Geywitz nicht nur durch das neue Kapitel bei der Universitätsgesellschaft gekrönt. Am Gründungstag konnte der Präses der EKBO auch das neue Institutsgebäude Am Neuen Palais bewundern. Das entstand im sanierten ehemaligen Hofgärtnerhaus. „Es ist eine tolle Umgebung und ein wunderbarer Ort des Lehrens, Lernens und Betens“, sagt Geywitz. Neben den Seminarräumen hat das neue Haus auch einen Gebetsraum.

Erfreut über das neue Kapitel“ an der Uni Potsdam zeigt sich auch Katja Lass-Lennecke, die Geschäftsstellenleiterin der Universitätsgesellschaft. Die „Kapitel“ spielten eine wichtige Rolle, um die Ehemaligen der Hochschule zusammenzubringen. „Es geht natürlich um gesellige Runden und allgemeinen Austausch, aber auch um wichtige berufliche Netzwerke“, so Lass-Lennecke. Nicht zuletzt stießen die „Kapitel“ oft auch neue und wichtige Themen für Forschung und Lehre an. Man könne deren Sinn mit „Austausch und Netzwerken“ auf den Punkt bringen, sagt Lass-Lennecke.

