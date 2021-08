Potsdam

Seit einem Jahr engagiert sich das Potsdamer Unternehmen iSQI bei dem Projekt „Beaming Knowledge in Africa“, das die Ausbildung junger IT-Spezialisten in Ruanda unterstützt. Inzwischen sind mit dem Partner und afrikanischen Netzwerk Rwanda ICT Chamber insgesamt 55 Ruander zu IT-Fachkräften ausgebildet worden. Am heutigen Montag, 9. August, wurde die internationale Kooperationsvereinbarung dafür unterzeichnet.

Ziel der Vereinbarung und des Projekts ist es, in Ruanda so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, IT-Fachwissen zu erlangen. Am Ende besteht in einem viertägigen Kurs und einer anschließenden Prüfung die Möglichkeit auf das begehrte und weltweit anerkannte Zertifikat „ISTQB Certified Tester FL“, mit dem die Ruander die Chance haben, sich mit ihrem erlangten Fachwissen auf dem globalen Arbeitsmarkt zu bewerben und zu arbeiten.

So viele Ruander haben das Zertifikat schon erhalten

Das Potsdamer Unternehmen iSQI ist auf die Zertifizierung von IT-Fachkräften spezialisiert. Seit 15 Jahren führt das Unternehmen die Zertifizierungs-Weiterbildungen durch. Voraussetzung an einer Teilnahme der Kurse ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder bereits absolvierte praktische Arbeit im Bereich der Informatik.

„Ruanda ist eine Erfolgsgeschichte. Mit dem globalen Zertifikat können sie mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Sie fühlen sich selbst besser und im Job bestätigt“, sagt Stephan Goericke, Geschäftsführer des IT-Unternehmens iSQI bei der Unterzeichnung des Vertrags. Die Bundesregierung fördert das Projekt laut Stephan Goericke mit einer sechsstelligen Summe.

Zahlen und Fakten zu iSQI Hauptsitz: Potsdam Tochtergesellschaften in: Amsterdam, Boston, Reading Gegründet: 2004 Mitarbeiter: 45 Zertifizierungsprüfungen in folgenden Bereichen sind möglich: Software Testing, Requirements, Engineering, Agile, Business, Analysis, Mobile App Testing, Usability und User Experience

27 der bisher insgesamt 55 ausgebildeten Ruander erhielten laut Angaben von iSQI das Zertifikat, mit dem sie sich nun auf dem weltweiten Arbeitsmarkt beweisen können. Laut Goericke soll sich die Zahl aber noch verdoppeln. Die anderen haben die Prüfung nicht bestanden, in einem zweiten Versuch aber weiterhin die Chance auf das Zertifikat.

Als Software-Tester können sie auf dem globalen Arbeitsmarkt Fuß fassen

Ausgebildet werden sie als Software-Tester, „so dass sie die Qualität von einer in beispielsweise Deutschland hergestellten Software überprüfen und testen können“, sagt Stephan Goericke. Das Projekt „Beaming Knowledge in Africa“ ist insgesamt auf drei Jahre angelegt. Ziel ist es laut Goericke, dass sich die Menschen in Ruanda letztlich selbst aus- und weiterbilden, und damit nicht mehr auf andere Firmen angewiesen sind. Dafür arbeite iSQI mit verschiedenen Verbänden, etwa dem Partner Rwanda ICT Chamber, Universitäten und Tech-Unternehmen zusammen.

Ruanda ist laut Angaben von iSQI ein hochtechnologisches Land, doch hätten es die dortigen Fachkräfte schwer, auf dem internationalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zudem setze die Regierung auf eine digitale Transformation, etwa mit dem Innovations City in der Hauptstadt Ruandas, Kigali. Der Wille des Landes zur digitalen Transformation habe die Firma dazu bewegt, sich bei dem Projekt zu engagieren.

Das Innovations City ist das Silicon Valley Ruandas, mit dem in- und ausländische Technologieunternehmen, Universitäten und Biotechunternehmen angelockt werden sollen. Zuvor habe man sich bereits an ähnlichen Projekten in Palästina und auf Kuba beteiligt.

Auch Ruandas Botschafter war vor Ort

Auch Ruandas Botschafter, Igor César, war bei der Vertragsunterzeichnung in Potsdam zugegen. Er betonte, wie wichtig das Projekt für die Menschen in Ruanda ist, um auf dem globalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Es gibt uns die Möglichkeit, Teil der globalen Entwicklung zu sein“, sagt er. Er sehe Ruanda nicht als kleines Land, „wir sehen uns selbst als ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, sagt er. Dazu gehöre das Bestreben der Regierung, das Land digital zu transformieren. Er sei dankbar, dass die Firma dem Land etwas gebe, was dort dringend benötigt werde: Expertise und junge Menschen auszubilden.

In dem am Montag unterzeichneten Papier ging es auch um die Zusatzvereinbarung, im November einen Kongress in Ruanda stattfinden zu lassen, bei dem die Firma iSQI mit einer Wirtschaftsdelegation in das Land reist, um dort mit inländischen Firmen erste Kontakte und neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen, wie Ronald Hust, ein Sprecher von iSQI, mitteilt. „Wir möchten den Menschen in Ruanda helfen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, wenn sie das möchten“, sagt Stephan Goericke.

Wichtig sei hierbei die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern, etwa durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren im Land, beispielsweise Universitäten und Verbänden, aber auch durch den Kongress im Herbst. „Wir tun das, um Nachhaltigkeit zu generieren. Damit es auch ohne uns weitergeht“, sagt er.

Von Steve Reutter