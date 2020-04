Innenstadt

Zum Dank für ihren Einsatz spendieren Potsdamer Unternehmen Krankenhausmitarbeitern ein kostenloses Mittagessen. Für die Aktion haben die Firmen Foodtrucks organisiert, die am Karfreitag ab 11.30 Uhr vor dem Klinikum Ernst von Bergmann und dem St. Josefs-Krankenhaus Essen servieren werden. Auf den Teller kommen neben Schnitzel des Gastronomen René Dost auch vegane Spezialitäten aus der Küche von Katharina Rosenberg-Ehrls Café Rosenberg.

Zu den Initiatoren der Aktion zählen das Autohaus BMW Ehrl, das Rosenberg Vegan Lifestyle Café und die Redo Unternehmensgruppe. Auch die Baufirmen Kramke und GreenandHouse sowie das Druckzentrum Arnold Group unterstützen die Dankesaktion.

„Gegenseitige Hilfe und Anerkennung“

„Wenn diese Situation eines in uns hervorbringen kann, dann ist es die gegenseitige Hilfe und Anerkennung“, erklärt Andreas Ehrl, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Potsdam. „Daran wollen wir uns mit dieser kleinen Idee beteiligen.“ Das Potsdamer Krankenhauspersonal habe in der Coronakrise viel geleistet und verdiene ein großes Dankeschön.

Über die Osterfeiertage bleiben die Kantinen der beiden Krankenhäuser geschlossen. Zumindest an Karfreitag sind die Mitarbeiter nun versorgt.

Von Hannah Rüdiger