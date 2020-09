Potsdam

Seit sechs Monaten herrscht Flaute in der Veranstaltungsbranche: Diskotheken und Jahrmärkte, Messen und Partys finden nicht statt, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu erschweren. Für die Veranstalter selbst ist das längst ein existenzielles Problem, erst am Mittwoch kamen Tausende Unternehmer und Mitarbeiter der Branche in Berlin zu einer Großdemonstration zusammen, um auf die Not aufmerksam zu machen. Und auch in den Potsdamer Firmen ist die Sorge bisweilen groß.

Der ehemalige Fußballspieler Heiko Bengs ist inzwischen Veranstalter. Quelle: Friedrich Bungert

Partyveranstalter Heiko Bengs hat die Krise „mit voller Härte getroffen“, wie er sagt. „All meine Veranstaltungen seit März waren abgesagt.“ Kein Frühlingsfest, kein Oktoberfest, kein After-Work-Tanz und keine Beachparty – eine Katastrophe für den Unternehmer und früheren Fußballprofi. Die Corona-Soforthilfe der Investitionsbank des Landes Brandenburg hat er abgerufen, natürlich. „Aber das war, wenn man die laufenden Kosten betrachtet, wirklich nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.“ Bengs lebt derzeit von seinen Ersparnissen – und plant nun, endlich, die erste Feier unter freiem Himmel für den Tag der Deutschen Einheit im Strandbad Babelsberg.

„Leben muss weitergehen“

Die Besucherzahl ist begrenzt, an Einlass und in den Sanitärbereichen herrscht Masken-, ansonsten Abstandspflicht. „Ich bin der festen Ansicht, dass das Leben irgendwie weitergehen muss“, sagt Heiko Bengs, „natürlich immer unter Einhaltung der Regeln, aber man muss jetzt kreativ sein und sich Gedanken machen, wie man arbeiten kann.“ Nicht zuletzt, sagt der Veranstalter, hingen neben der eigenen Existenz auch viele Geschäftspartner von der Branche ab.

Freiluft-Veranstaltungen retten das Waschhaus

Einer der wichtigste Ausgehorte in Potsdam, das Waschhaus in der Schiffbauergasse, atmet zumindest ein bisschen auf: Dem Haus geht es den Umständen entsprechend gut, sagt Geschäftsführer Mathias Paselk auf Anfrage. Im März stand das Haus noch kurz vor der Insolvenz, doch die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung habe gut funktioniert, finanzielle Unterstützung und Kurzarbeit haben davor bewahrt.

Waschhaus-Geschäftsführer Mathias Paselk. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Moment profitiere das Waschhaus auch von dem guten Sommerprogramm, unter anderem 36 Open-Air-Kinovorführungen haben stattgefunden, kleinere Open-Air-Konzerte seien geplant. „Solange wir Veranstaltungen draußen stattfinden lassen können, ist alles gut“, sagt Paselk. Doch auch indoor ist schon einiges geplant: In der Waschhaus-Arena finden demnächst regelmäßig Lesungen und andere Veranstaltungen statt, am 14. September liest beispielsweise Lutz Seiler aus seinem Roman „Stern 111“.

Finanzielle Zukunft ist völlig offen

Allerdings: Der Ausfall der Tanzveranstaltungen falle schon deutlich ins Gewicht. Da das Waschhaus einen Eigenanteil von 60 Prozent erwirtschaften muss, um den Kunstraum und das Tanzstudio finanzieren zu können, fehlen diese Mittel. Eine Änderung dahingehend ist bisher nicht in Sicht. „Der Blick nach vorn bereitet schon Sorgen“, sagt Paselk. Für dieses Jahr sehe es gut aus, doch ob auch 2021 oder gar 2022 die Förderung weiter fließen wird und wie sich die fehlenden Einnahmen langfristig auswirken, bleibt fraglich. „Wir wünschen uns dringend einen Plan, ein Konzept von der Politik“, sagt Paselk dazu.

Auch der Spielplatz leidet

Einen Plan braucht auch ein Ort, der von einem ganz anderen Publikum geliebt wird – der größte Indoorspielplatz der Stadt. Dino-Dschungel-Inhaber Daniel Kobert hat zwar meist ein Lächeln auf den Lippen, doch das ist geschäftliche Freundlichkeit. Hinter der Fassade gibt es derzeit nichts zu lachen. Potsdams beliebteste Tobewelt war weit über die Stadtgrenzen hinaus gefragt und musste Mitte März schlagartig schließen wegen des Corona-Lockdowns. „Die Zeit bis April und dann ab Herbst ist unsere umsatzstärkste“,sagt er.

Dino-Dschungel in Nöten wegen Corona. Quelle: Rainer Schüler

Seit dem 8. Juli ist wieder geöffnet, aber nur noch mit vier statt sieben Mitarbeitern – und die sind in Kurzarbeit. Die Hälfte der Sitzplätze fehlt, rot-weißes Flatterband sperrt die Garderoben. „Wir lassen nur so viele Leute rein, wie wir Tische haben“, sagt Kobert, „es kommen noch ein paar Kindergeburtstage. Die Menschen sind verunsichert.“ Wenn der Andrang wächst, werden sich draußen Schlangen bilden, weil drinnen nicht mehr genug Sitzplätze sind. „Wenn noch ein Lockdown kommt, überleben wir das wohl nicht“, sagt Kobert.

Abgestellte Stühle im Dino-Dschungel in Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Wohl dem, der mehr als ein Standbein hat. So wie Torsten Guthke, dem Chef der kleinen Potsdamer Booking-Agentur Amadis. „Ich habe das große Glück, neben den Veranstaltungen eine Bar und einen Hausmeisterservice zu betreiben, durch die das Überleben gesichert ist“, sagt er. Zu seinen Klienten zählen namhafte Künstler wie die Potsdamer 44 Leningrad oder der Liedermacher Bernd Begemann, aber auch viele kleinere Acts. „Das ist ein weiterer Vorteil“, sagt Guthke, „denn die kleinen Bands können ja mittlerweile immerhin wieder auftreten, auf Gartenkonzerten und ähnlichem.“

Insgesamt, schätzt er, seien aber dennoch 75 bis 80 Prozent der Events abgesagt worden. Jammern will der Chef aber ausdrücklich nicht: „Die großen Agenturen haben es noch viel schwerer als wir, weil die natürlich einen riesigen Apparat an Mitarbeitern und Fixkosten haben“, sagt Guthke.

Stadt hilft mit Informationen und Vermittlung

Diese Heterogenität der Branche macht auch Unterstützungsangebote nur schwer zu konzipieren. „Die Zusammensetzung der Branche reicht von kulturellen Angeboten und Spielstätten der öffentlichen Hand über Event-Agenturen, die Messen, Konzerte, Ausstellungen, Tagungen oder Events konzipieren. Veranstaltungstechnische Dienstleister und produzierende Unternehmen unterstützen entsprechende Agenturen bei der Planung, Realisierung und Ausstattung durch technisches Equipment und Know-How“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann auf Anfrage.

Daraus folge, dass es vielschichtige Hilfsangebote gebe, auch seitens der Landeshauptstadt selbst. „Informationsbereitstellung, Schaffung von Transparenz, Hilfe über die Wirtschaftshotline, Corona-Notfallfonds für Potsdamer Einrichtungen der Kultur und des Sports, Netzwerktreffen“, zählt die Stadtsprecherin die Angebote auf.

Mit den Veranstaltungen ist auch den Tanzschulen in Potsdam ein wichtiges Standbein weggebrochen. Der Inhaber der Tanzschule Balance, Matthias Freydank, ist froh, dass seit drei Monaten Tanzkurse wieder stattfinden können – aber mit Abstand zwischen den einzelnen Paaren. „Die Mitglieder zeigten eine unglaubliche Solidarität und zahlten ihre Beiträge weiter“, berichtet er. Noch im Mai hatten Tanzschulen auf dem Alten Markt gegen den Shutdown protestiert.

Tanzschulen fehlen die Bälle

Kurse kann auch Tanzschulchef Sergej Diemke wieder anbieten, aber um die hohen Mieten zu zahlen, braucht er auch die Einnahmen aus Tanzabenden oder Bällen. „Die Lage ist schwierig“, sagt er.

Tanzschulen protestierten im Mai in Potsdam gegen die Zwangsschließung wegen Corona. Quelle: Mirja Gottschalkson

„Bei den Umsätzen für dieses Jahr werden wir voraussichtlich 80 Prozent Einbußen haben“, sagt Martin Lehmann, Inhaber der Linksfüßer. Für die Tanzschule sind Veranstaltungen die Haupteinnahmequelle. Sie hat Platz für Bälle mit bis zu 250 Gästen. „Das Erlebnis auf Feiern ist nicht materiell, ich kann mir das nicht ins Regal stellen. Es hat einen emotionalen Wert, es ist das gute Gefühl“, sagt er.

Von Saskia Kirf, Sarah Kugler, Jennifer Bongards und Rainer Schüler