„Kultür“ bangt um Zukunft

Weihnachten ist bekanntlich die Zeit der guten Gaben. Doch bei den mehrfach prämierten Initiativen Kultür Potsdam und Kultür Tandem bekommt man davon wenig mit – im Gegenteil: Bei den Schwesterinitiativen geht die Furcht um, dass man vor dem Aus stehen könnte. „Ende 2019 laufen die städtischen Förderungen aus“, erklärte Geschäftsführerin Eva-Maria Heß am Freitag: „Der Trägerverein Neue Kulturwege e.V. bangt um die Zukunft seiner beiden Projekte.“ Besonders besorgniserregend laut Heß: Bislang wurden die Kosten, die für die Aufrechterhaltung des Angebots in den nächsten Jahren notwendig sind, weder im Haushaltsbudget 2020/21 noch in einer anderen Förderung eingebunden.

Hängepartie bis Juni

Kultür und Kultür Tandem ermöglichen Menschen mit geringem Einkommen, kostenlos Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen zu besuchen. Die Tickets werden von über 100 regionalen und bundesweiten Veranstaltern gratis zur Verfügung gestellt. Derzeit umfasst das Team zwei Teilzeitangestellte, eine Honorarkraft und etwa 25 Ehrenamtliche. Seit Juli 2018 erhielt Kultür 43 000 Euro als Anschubfinanzierung aus dem Doppelhaushalt 2018/19. Kultür Tandem wurde seit Februar 2018 mit 23 000 Euro aus dem Integrationsbudget gefördert. Doch selbst wenn nun eine Finanzierung zustande kommen sollte, bedeutet das noch kein Happy End. Heß: „Auch im Falle eines positiven Ausgangs der Haushaltsverhandlungen muss zusätzlich die Zeit bis zum tatsächlichen Beschluss im Juni finanziell überbrückt werden.“

Vereinschefin spricht im Kulturausschuss

Auf Einladung der FDP-Fraktion wird Heß am 28. November im Kulturausschuss die Lage schildern. FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg unterstrich am Freitag die Bedeutung des Projekts: „Auch Potsdamern mit geringem Einkommen sollten wir die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen in Zukunft wirksam und zuverlässig unterstützen können.“

