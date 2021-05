Potsdam

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen und Schul- und Kitaschließungen hat sich das Mobilitätsverhalten vieler Menschen deutlich geändert. Die Fahrgastzahlen der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH sind teilweise erheblich zurückgegangen. Aktuell führt die ViP daher eine repräsentative Umfrage zum Mobilitätsverhalten durch.

Frage nach neuen Gewohnheiten

Das Unternehmen möchte ermitteln, wie genau sich die Corona-Pandemie auf die Mobilitätsgewohnheiten und insbesondere auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Potsdam und dem Umland ausgewirkt hat. „Außerdem wollen wir erfahren, wie zufrieden unsere Fahrgäste mit den Corona Schutzmaßnahmen der ViP sind“, sagt die ViP-Geschäftsführerin Claudia Wiest.

Aus diesem Grund wird in den nächsten Wochen eine Befragung per Telefon sowie Online-Fragebogen durchgeführt. Etwa 800 Bürgerinnen und Bürger aus Potsdam und dem näheren Umland – gewichtet nach Alter, Geschlecht, Beruf, Region und der Verfügbarkeit von alternativen Beförderungsmitteln – werden durch das unabhängige Marktforschungsinstitut info GmbH aus Berlin befragt.

Anreize zum Wiedereinstieg gesucht

In den Telefonaten wird nichts zum Verkauf oder dergleichen angeboten, sondern es werden nur Meinungen, Einstellungen und durch die Corona-Pandemie verändertes Mobilitätsverhalten erfragt.

Aus der Erhebung sollen auch mittel- und langfristige Aktivitäten sowie Anreize zur Nutzung beziehungsweise Wieder-Nutzung des ÖPNV in Potsdam abgeleitet werden. Alle Antworten werden streng vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form ausgewertet. Kunden, die dennoch unsicher sind, können sich an das ViP-Info-Telefon unter der (0331) 661 42 75 wenden.

Von MAZonline