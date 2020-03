Verkehrsbetrieb lehnt noch längere Straßenbahnen ab

Potsdam

Besonders lange Straßenbahnen sind für den Potsdamer Verkehrsbetrieb (Vip) kein Thema. Stattdessen forciert der Vip weiterhin die Verbreiterung der Gleisabstände, um langfristig besonders breite Straßenbahnen einsetzen zu können. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Ralf Jäkel (Linke) hervor.

Breitere Bahnen bieten 30 Passagieren mehr Platz

Die heute eingesetzten Bahnen sind 2,30 Meter breit und bieten 250 Fahrgästen Platz. Langfristig sollen 2,65 Meter breite Bahnen eingesetzt werden, die dann 280 Passagieren Platz böten.

„Würde man den Kapazitätszuwachs bei gleicher Breite erzielen wollen, müsste das Fahrzeug mindestens 45 m lang sein. Für Fahrzeuge dieser Länge sind ein Großteil der Haltestellen sowie die Werkstatt der ViP jedoch nicht ausgelegt. Der einzige Weg zu einer weiteren Kapazitäts- und Leistungssteigerung bei gleichem Fahrzeug- und Personaleinsatz besteht daher im Einsatz breiterer Fahrzeuge“, heißt es in der Antwort.

Die besonders langen XL-Combinos sind 41,6 Meter lang. Die Verlängerung der Bahnen hat ihre Kapazität von rund 175 auf 250 Plätze erhöht. Eigens dafür wurde auch die Werkstatt auf dem Betriebshof um bei laufendem Betrieb bis Anfang 2019 um 7,50 Meter verlängert.

>>>Die Einführung der XL-Combinos Ende 2017

Ralf Jäkel hält den Einsatz breiterer Bahnen für falsch. „Wenn man den gleichen Platzgewinn mit nur drei Meter längeren Bahnen erzielen kann, dann halte ich es für die logische Schlussfolgerung solche drei Meter längeren Bahnen zu bestellen“, so Jäkel.

Zugleich spare man sich teure Umbauten von kilometerlangen Gleisabschnitten, die für breite Bahnen bislang ungeeignet sind (siehe Karte). Es würde dann genügen, die rund 500 Meter langen Engstellen aufzuweiten, die bislang zu Begegnungsverboten von Niederflurbahnen führen.

Zehn Kilometer Gleise müssen für breite Bahnen umgebaut werden

Rund zehn Kilometer lang sind die zweigleisigen Streckenabschnitte, deren Gleismittenabstände für den Einsatz von 2,65 Meter breiten Fahrzeugen zu gering sind.

Wie hoch die Kosten für eine umfassende Abstandsverbreiterung der Gleise wären, damit im Potsdamer Netz die breiten Bahnen fahren können, kann der Vip nach eigener Aussage nicht einmal überschlägig schätzen. Dies sei „nicht möglich“, weil die Kosten starken Schwankungen unterliegen würden. „Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden Gleismittenerweiterungen in der Regel im Rahmen von Umbau- oder turnusmäßigen Sanierungsarbeiten durchgeführt, was eine Kostenschätzung zusätzlich erschwert“, so der Vip.

Kürzlich sanierte Gleise und auch die Strecke zur Kirschallee sind ungeeignet

Wieso noch bei der Verlängerung der Straßenbahn zur Kirschallee ins Bornstedter Feld die rund 1,3 Kilometer langen Abschnitte in der Kiepenheuerallee und der Erich-Mendelsohn-Allee zu eng gebaut worden sind, die letzten 400 Meter aber breit genug sind, konnte der Verkehrsbetrieb auf MAZ-Anfrage nicht erklären.

Ein Sprecher verwies darauf, dass der neue technische Geschäftsführer Uwe Loeschmann erst vor wenigen Tagen die Arbeit aufgenommen und durch die Corona-Epidemie andere Prioritäten habe. Die ungeeignete Teilstrecke wurde 1999 eröffnet. Der Strecken-Ast zur Viereckremise, der nur anderthalb Jahre später freigegeben worden ist, wäre für die breiten Straßenbahnen dagegen geeignet.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die breiten Bahnen damals noch keine Rolle spielten, hat man zuletzt mindestens in der Friedrich-Ebert-Straße die Chance auf einen höheren Gleisabstand verpasst. Denn auch die Friedrich-Ebert-Straße nördlich des Nauener Tors ist nach Angaben des Vip für die breiten Bahnen ungeeignet. Dort wurde allerdings erst 2013 und 2014 der Straßenraum inklusive der Gleise erneuert.

Diese Gleise sind erst vor wenigen Jahren erneuert worden – und trotzdem ungeeignet für die breiten Straßenbahnen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Verbreiterung führt zu Konflikten mit Bäumen entlang der Strecken

Ralf Jäkel fürchtet, dass viele ungeeignete Teilstrecken gar nicht genug Platz für die Verbreiterung bieten und unnötig Bäume gefällt werden müssten und Konflikte bei der Aufteilung der Nebenanlagen entstünden. Der Umbau der Heinrich-Mann-Allee ist dafür ein Beispiel, wo um den Alleecharakter gekämpft wird. Jäkel plädiert für eine erneute Verlängerung der Tram-Werkstatt und den Kauf längerer Bahnen.

Deutlich längere Bahnen als Potsdams XL-Combinos existieren durchaus. So sind laut dem „Forschungsinformationssystem Mobilität und Verkehr“ des Bundesverkehrsministeriums im ungarischen Budapest 54 Meter lange Combino-Bahnen im Einsatz, die 2,40 Meter breit sind. In so einer Bahn finden 350 Fahrgäste Platz. In Dresden fahren 45 Meter lange Bombardier-Bahnen für 260 Passagiere. Die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung des Bundes erlaubt sogar bis zu 75 Meter lange Bahnen.

