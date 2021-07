Potsdam

Wegen der Corona-Pandemie hat der ViP Potsdamer Verkehrsbetrieb einen erheblichen Rückgang der Fahrgastzahlen zu beklagen. Grund seien laut einer Mitteillung der Potsdamer Stadtwerke im Namen der Verkehrsbetriebe etwa Schul- und Kitaschließungen, aber auch Kontaktbeschränkungen.

Zudem seien die Menschen wegen der Pandemie verunsichert und würden den öffentlichen Nahverkehr meiden. Zum Start des neuen Schuljahres startet die ViP deshalb eine Kampagne zur Rückgewinnung der Kunden.

Das ist die neue Kampagne der ViP

Unter dem Motto „Besser mobil. Besser leben. Steig ein, komm vorbei“ sind etliche Aktionen mit lokalen Partnern geplant. Dazu gehören laut Stefan Klotz, Pressesprecher der Stadtwerke, „Aktionen, um die Menschen zu animieren wieder mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren“, sagt er.

So können sich Abo-Kunden im Oktober etwa über kostenlose Saisonkarten des SC Potsdams freuen, sich gegen Vorlage eines ViP-Fahrausweises bei der Bäckerei Braune ein kostenloses Karlsbader Hörnchen abholen oder im Restaurant „Am Pfingstberg“ ein kostenlos Getränk zu sich nehmen.

Es gibt auch Angebote mit regionalen Partnern

Zudem sind ab September weitere Angebote geplant. Wer in dem Monat ein ViP-Abo abschließt, erhält einen Geschenkgutschein von regionalen Partnern im Wert von 25 Euro. Auch Kunden die dem Unternehmen das ganze Jahr über die Treue gehalten haben, sollen belohnt werden. Wie, dass konnte Stefan Klotz noch nicht sagen.

Im Jahr 2019 hat der ViP Potsdamer Verkehrsbetrieb laut Stefan Klotz noch insgesamt 35 Millionen Fahrgäste gehabt. Im vergangenen Jahr sei die Zahl stark zurückgegangen. Auch für dieses Jahr rechnet er mit weniger Fahrgästen. Die kaufmännische Geschäftsführerin der ViP, Claudia Wiest, ist zuversichtlich ob der neuen Kampagne: „Wir wollen verlorene Fahrgäste als Wiedereinsteiger für die öffentlichen Verkehrsmittel begeistern, aber natürlich auch neue Stammkunden für das ViP-Abo gewinnen“, sagt sie.

Die ViP sei laut ihr eine konstante im Leben der Potsdamer. „Genauso wie viele spannende Unternehmen und besondere Menschen in unserer Stadt. In Zusammenarbeit mit Partnern der Gastronomie, dem Handel, Sport und der Kultur schaffe die ViP nun Angebote, die dazu animieren, wieder öfter in den öffentlichen Personennahverkehr zu steigen.

Von Steve Reutter