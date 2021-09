Potsdam

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam kämpft mit Personalproblemen. Händeringend werden 18 Bus- und sechs Straßenbahnfahrer gesucht, außerdem zwei weitere Fährleute. Das bestätigte ViP-Geschäftsführerin Claudia Wiest der MAZ. Die bisher 149 Bus- und 124 Tram-Fahrer reichen nicht, um alle geforderten Leistungen zu erbringen. Immer wieder werden Fahrzeuge aus weniger nachgefragten Linien abgezogen und auf die stärker gefragten Linien umgesetzt, die Linie 694 etwa, die als oberste Priorität gilt.

15 Prozent Kranke im Verkehrsbetrieb von Potsdam

Der Krankenstand liegt nach Informationen aus der Führungsebene bei 15 Prozent, während man in den Planungen von sieben Prozent ausgegangen sein soll. Der Anteil der Langzeitkranken soll ebenfalls steigen. Nach Informationen eines Mitarbeiters sollen schon Fahrer aus dem Urlaub zurück geholt worden sein, die nun die verlorene Erholungszeit einfordern. Das Unternehmen spricht außerdem von „relativ kurzfristigen Renteneintritten“ und ausbleibenden Bewerbern. Im ganzen ViP fehlen 37 Leute.

Die Personalnot hat Folgen: Die Werkstätten waren bislang immer sieben Tage und Nächte pro Woche besetzt – jetzt ist von Freitagabend bis Sonntagabend keiner mehr da für Reparaturen. Ein Bereitschaftsdienst muss kommen, der dann aber im regulären Dienst fehlt, berichtet ein Insider.

Für Krampnitz braucht Potsdam 17 neue Fahrer

Und Krampnitz kommt. Wenn in einigen Jahren die ersten 5000 Menschen in dem früheren Kasernenviertel leben, sollen sie zunächst mit Bussen transportiert werden. Erst beim Aufwuchs auf 10.000 Bewohner soll es eine Straßenbahnanbindung geben. Für den „Busvorlauf Krampnitz“, der bis 2029 geplant ist, benötigt man fünf zusätzliche Busse. Parallel werden aus Solobussen Gelenkbusse.

„Zusammen mit den benötigten drei neuen Trams brauchen wir für Krampnitz 17 Fahrer“, sagte Wiest der MAZ. Was der ViP selber erbringen kann und wie viel Subunternehmen leisten sollen, sei noch nicht entschieden. „Wenn diese Entscheidung von uns getroffen wurde, werden wir diese Leistungen mit ausreichend Vorlauf ausschreiben“, so Wiest.

Wird der Busbetrieb Anger Haupterschließer für Krampnitz?

In der Führung des Unternehmens geht man trotzdem davon aus, dass der Busbetrieb Anger Krampnitz erschließen wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Satzkorn und deckt schon jetzt den Norden Potsdams ab. Es hat die kürzesten Wege zum Betriebshof und gilt als sehr kreativ bei der europaweiten Beschaffung von Fahrpersonal. Wiest spricht davon, dass Günter Anger sein Personal „vor Ort in den Herkunftsländern rekrutiert“. Der damit vertraute ViP-Mitarbeiter weiß von Personalagenturen in Polen und der Ukraine. Anger habe gerade erst fünf neue Mercedes-Gelenkbusse gekauft, sagt der Insider. „Der weiß, wie man’s macht. Der ist gerüstet.“

Wiest räumt ein, dass bei den drei bislang verpflichteten Subunternehmen Anger, AC Busreisen Nickol und Taxi Groß immer wieder zusätzliche Leistungen eingekauft werden, um den Tagesbetriebs beim ViP sichern zu können. Zuweilen seien aber auch diese Firmen damit überfordert.

Verkehrsbetrieb hat schon 50 ausländische Fahrer

Der ViP hat schon heute rund 50 ausländische Fahrer aus 26 Ländern eingestellt, auch aus früheren Bürgerkriegsgebieten der arabischen Welt. Wiest will nun Werber in die Flüchtlingsunterkünfte schicken, um Busfahrer zu finden. Doch auch das sei nach Ansicht des Mitarbeiters nicht einfach so umsetzbar. Oft fehlten ausländischen Kollegen noch die nötigen Sprachkenntnisse, was gerade im Kontakt mit den Kunden eine besondere Herausforderung sei.

Besser Arbeitbedingungen bei Regiobus?

Personal gewinnen will die Chefin zudem aus dem Kreis der Berufskraftfahrer mit LKW-Schein und bei der Konkurrenz. Sie glaubt, dass Mitarbeiter von Regiobus zum ViP wechseln, wenn das Unternehmen den Standort an der Johannsenstraße aufgibt und ihn nach Bad Belzig überführt.

Der ViP-Insider hält das für Unsinn, weil die Arbeitsbedingungen bei Regiobus seiner Kenntnis nach besser sind: Während ViP-Fahrer in einem komplizierten Schichtsystem nur alle acht Wochen mal ein ganzes Wochenende frei hätten, müssten Regiobus-Leute nur jedes vierte Wochenende fahren. Allein im vergangenen Jahr seien zehn ViP-Fahrer zu Regiobus gewechselt.

Potsdamer Verkehrsbetrieb gleich Gehalt an Berliner Vorbild an

Noch zahlt der Potsdamer Verkehrsbetrieb schlechter als die Berliner Betriebe, erst im nächsten Jahr will auch der ViP 98 Prozent des Berliner Gehalts erreichen. Bei anderen Unternehmen gibt es nach Kenntnis des Informanten zudem eine tägliche Prämie, die einen zusätzlichen Monatsverdienst von rund 200 Euro bringt. Doch Wiest winkt ab: „Das Geld war früher ein Thema“, sagt sie mit Blick auf jahrelange Beschwerden der Potsdamer Belegschaft über Tarifunterschiede zu Berlin, die bis zu 400 Euro im Monat ausmachten. Immer wieder beklagen sich Fahrer auch über ungünstige Schichtwechsel und unbezahlte Pausen an Endhaltestellen, über die gehäuften Wochenenddienste und dass man Feiertage wie Weihnachten nur selten privat nutzen könne.

Wiest betont: „Wir bauen den ViP schon sehr um die Bedürfnisse der Mitarbeiter herum. Aber die Leute schauen sehr nach ihrer Work-Life-Balance.“ Man könne „nicht permanent alles tauschen. Da muss sich der Einzelne auch einfügen. Schichtbetrieb ist nun mal kein Wunschkonzert.“

Fahrer kämpfen mit Verkehr und rabiaten Kunden

Die Chefin bricht aber auch eine Lanze für die Fahrer: „Die kämpfen jeden Tag – mit dem Verkehr, um ihre Pünktlichkeit. Und sie werden beschimpft, beleidigt, sogar bespuckt. Das möchte sich keiner den ganzen Tag anhören. Nach acht Stunden kann man schon mal genervt sein, wenn man dauernd angepupst wird.“ Am Ende solcher Tage sei dann vielleicht auch der Fahrer nicht mehr so höflich, da komme es auch seitens des Personals vielleicht mal zu Entgleisungen und Beschwerden von Kunden. Der Dauerstress sei heute deutlich größer als noch vor fünf Jahren. Generell fehle ihr die Wertschätzung der Öffentlichkeit für Dienstleistungsberufe wie im Öffentlichen Nahverkehr der Stadt.

„Viele jüngere Fahrer identifizieren sich nicht mehr mit ihrem Beruf“, beobachtet der Führungsmitarbeiter: „Die wollen nur noch früh arbeiten, pochen auf Familientage.“ Auch das ein Problem für den Verkehrsbetrieb.

